《開心速遞》細龍太陳偉琪28歲生日,美女生日自然當人慶祝,陳偉琪除了不斷同《開心速遞》演員合照外,亦收了不少玫瑰花,相信女孩子都會好羡慕細龍太,因為她收了三種不同色的玫瑰花,連她自己亦覺得驚訝,在IG寫上:「這個生日月很愉快。#雷珍妮寵壞了。感謝愛我的你們。我會努力,希望繼續帶給大家歡笑。It's still my birthday, isn't it? 😏😌 Say happy birthday to me for the 1000th time。

