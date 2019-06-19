【逃犯條例】網民讚IG貼黑衣衫上街　王灝兒：大家可以領略吓

王灝兒（JW)今日（19/6）現身尖沙咀出席《明愛暖萬心》記者會。JW表示明愛慈善活動經已參與很多年：「點解我會咁有記憶，因為佢哋次次都喺我生日前或者後舉辦，咁所以我年年都記得我有參與明愛活動，以前細個只係透過電視銀幕接觸，但而家可以直接參與感覺好特別，而又覺得好有意義，因為可以用自己嘅身份帶動其他人一起參與捐款，用生命影響生命。」

JW昨日（18/6）29歲生日，與男友葉韋彤（Tarzan)食飯慶祝。（葉志明攝）

本港就《逃犯條例》修訂惹起爭議，6月16日（父親節）民陣發起遊行反對修訂，大批市民上街遊行表達訴求，當晚民陣宣布遊行人數達200萬人。JW當晚（16/6）在IG貼出一張和爸爸及姐姐身穿黑衣上街照片，與民陣呼籲遊行人士當日穿着黑色衫上街，不謀而合。JW直言：「嗰日係父親節，我哋一齊食飯，食完飯就出去行吓，我覺得係一個好有意義嘅父親節，當中有咩意思，大家自己可以領略一吓。」

JW希望香港人聲音政府可以聽到。（葉志明攝）

JW情深直說：「我又細到大都係香港長大，咁所以當你自己喺呢個屋企，發生嘅多事，心情一定會受到影響，咁我最希望香港人嘅聲音可以被聽到啦，我覺得大家最梗要係多溝通，多啲明白大家嘅聲音最梗要，亦明白做藝人講又俾人鬧，唔講又俾人鬧，所以好多藝人講嘢都會好少心，咁所以有時真係要體諒，其實你會睇到好多個人都係好關心嘅，因為大家都係愛香港。」