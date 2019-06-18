【逃犯條例】曾為警隊10大英雄　王喜質疑警察欠編號委任證

《逃犯條例》的修訂在社會中引起熱烈討論，6月12日有不少示威者在政府總部集會，而警方在欠缺警告下暴力鎮壓和平示威者，期間施放150枚催淚彈、約20發布袋彈、及數發橡膠子彈，及後更將事件定性為「暴動」，引起廣大市民不滿。 市民廣泛討論，而曾被香港警隊選為十大英雄的王喜，當然亦有發表意見。至於王喜獲此殊榮的緣由，就是1989年7月24日晚上，尖沙咀喜利大廈十三樓發生一宗火警，正在附近巡邏的王喜聽說火場內有人被困，隨即奮不顧身闖入火場，才把第一個傷者抬上救護車，又再掉頭跑上十三樓搜救其他同袍，再救出一名剛由警校畢業的女警。王喜衝入火場勇救同袍，英勇故事輯錄成書，所以由他說警察的事顯得尤為有說服力。

王喜的專欄以《及早自首》為題，希望涉事警員及早自首。（王喜Facebook）

周二（18日）王喜在《晴報》專欄以《及早自首》為題寫了一篇文章。他寫道：「警察當值，絕無自願性質當義工，所以滿身裝備包括槍械及彈藥，絕不能在沒有高級警官發出命令下從槍房提取。高級警官也只能按照比他更高級的官員所發出的指示，制定行動綱領，詳列行動細節目標、人手調配、車輛裝備、槍械彈藥等。每一組別都由一名指揮官負責，一層管一層，井井有條。」

王喜又認為警察的每個行動都應按照規條，根據《警隊條例》第232章和《警察通例》，無論在甚麼情況下，警察當值時都必須向公眾出示委任證或警察編號：「因此只剩一個可能性︰他們只是服從上級一個法律沒有賦予權力的命令。如果行動綱領有列明這命令的話，當然減省很多調查時間，否則就要花點耐性從這些人身上所佩戴、持有及使用的裝備或槍械，跟行動綱領對照，縮窄範圍，縱使這些可能已干犯嚴重罪行的人，被防毒面罩及頭盔保護，難以使用外耳比對來辨別身份。」

警察被大眾質疑12日當天在行動中過份使用武力。（資料圖片）

王喜又提出另一個問題，子彈數不能為約數：「根據槍房提取槍械彈藥記錄，就能將他們逐一點出，因為這是死數，不是約數。即是不可能出現阿甲開工時，取一枝點三八手槍及12發子彈，收工時，由阿乙還半枝點二二手槍及約七發子彈給槍房。」所以警察的每個行動亦應該被紀錄：「香港警察應該將當值時所有事宜都記錄在記事冊，如有需要呈堂作證，加上當更前訓示，指揮官都要檢閱當值人士，核對身份，如發現有人沒展示警察編號或沒有佩戴委任證，應即時處分及命令槍房拒絕向他發放槍械或裝備。」他又認為警察是一個集體：「講句題外話︰制服不是服裝，制服是一套身心約束，第一個被制服的就是穿上制服的人！」