【逃犯條例】星級化妝師Gary Chung撐警隊反暴力　瞬間惹網民攻擊

大批香港市民為了反對香港特區政府修訂《逃犯條例》，先後於6月9日與16日發起了兩次大遊行，以及6月12日於金鐘政府總部外的示威行動，最後警方與示威者爆發了衝突，更演變成流血事件。事後，警方被質疑濫用暴力，對手無寸鐵的示威者施暴，但與此同時，亦有支持警方有效執法的聲音。何君堯議員就發起了【撐警隊 反暴力 民間聲援大會】，於6月30日假金鐘添馬公園舉行集會，大會主題是「為警隊打氣、為香港打氣」。千億新抱徐子淇的御用星級化妝師Gary Chung亦於何君堯的facebook上留言，表示自己當日會出席該集會撐警隊，反暴力 。Gary也曾為特首林鄭月娥參選特首時化過妝。

Gary曾為特首林鄭月娥於參選特首時化過妝。(ig@garychung_official圖片)

不過Gary留言話：「到時見」，並說笑表示：「梗係學人哋作到二百萬零一啦！」之後，隨即便惹來大批網民的追擊，甚至人身攻擊他。難得的是他並沒有動怒，依然保持理性的態度去回應網民。他還說：「Is't it fun？冇人講粗口，好文明嘅交流。」對於網民的英文留言，Gary還出示了自己年少時就讀皇仁書院的成績表，以證自己英文唔差。他指自己只是「為自己相信嘅嘢行出嚟。」又說：「我睇到有條片，警察拎起暴民掟過去嘅磚，再掟番出冇人嘅地面，跟住條片比人剪走前面被掟部分，仲比人瘋傳。抹黑就係咁easy，好多人信。我睇晒成條片。如果你有証據記住報警或向美國傳媒發放呀！包你又 so easy 成為另一位英雄。好羨慕你哋咁易做到英雄。」

Gary留言話：「到時見！」

點擊下圖逐格睇Gary同網民嘅討論：

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Gary理性地與網民討論完之後，今早就於他的facebook留言表示：「我鍾意彩紅有好多色，但係我去某個色嘅活動，就畀人網絡欺凌，平時話信教好虔誠嘅，慈母，學生哥等即刻人身攻擊，抹黑加發放假消息。我一啲都唔驚，不過絕對睇到遊行唔會變聖人，嗌民主口號唔一定民主，彩虹得返一隻色。」

佢今早於佢嘅facebook留言。(Gary Chung fb圖片)

《香港01》電話訪問了Gary，他說：「我唔驚亦都唔會嬲，佢哋好多都係年青人，年青人好多時睇嘢淨係睇到一邊，我以前都年輕過，都同佢哋一樣係咁樣。(你覺得警察無濫用暴力？) 要睇返警方嘅指引，同埋我相信法律，咩都講證據，有咩爭拗就交由法律去判決。事實係我睇到條片，見到示威者手持磚頭同鐵枝衝擊，咁嘅場面連耶穌見到都驚啦。我希望大家睇嘢要全面啲，就好似彩虹咁係有好多顏色，應該睇晒所有顏色，而唔係只係得返一隻色。」

佢希望大家可以睇晒彩虹咁多隻顏色。(Gary Chung fb圖片)

以下就係曾經同Gary合作過嘅明星名媛：