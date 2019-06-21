黃楊鈿甜出道兩年人氣勁　楊冪睇中力捧有望成第二個熱巴

現年32歲的楊冪除了穩佔內地電視圈一姐地位之外，更憑一己之力捧紅了不少藝人，就好似迪麗熱巴﹑張彬彬﹑祝緒丹等，這一些年輕演員幾乎成為流量紅星，同時為她自家公司帶來可觀的收益。

最近她主演的新劇《築夢情緣》熱播大受歡迎，觀眾除了關注她之外，還發現在劇中飾演她小時候一角的小演員非常亮眼，引來大家討論。而原來唔講唔知這位小演員黃楊鈿甜是楊冪新簽約的藝人，只有12歲的她已經拍超過十部作品，幾乎是飾演女主角的童年，資源非常好在楊冪的力捧下有望成為第二個迪麗熱巴。

楊冪捧紅了唔少藝人。（楊冪微博圖片）

眾所周知，迪麗熱巴這幾年極速上位全靠楊冪扶助，所拍的作品就好似《烈火如歌》﹑《一千零一夜》﹑《秦時麗人明月心》等均大受歡迎，更憑《漂亮的李慧珍》一舉奪下《金鷹獎》的視后寶座，成為90後女演員中唯一一位得過此殊榮的演員，同時亦是最年輕的金鷹視后。而黃楊鈿甜自出道起均是飾演女主角的童年，被譽為「兒童界一姐」，假以時日在楊冪力捧下，成為第二個迪麗熱巴絕對有可能。

黃楊鈿甜有望成為第二個迪麗熱巴。（微博圖片）

在《築夢情緣》中黃楊鈿甜飾演楊冪劇中童年傅函君，將傅家大小姐的知書識禮同聰明一面演得淋漓盡致，身上總散發出高貴的氣質，根本就是人戲合一。這或許同她從小學習舞蹈﹑音樂有關吧！除此之外，她還曾在《楚喬傳》中飾演趙麗穎劇中童年角色楚喬，不僅俊俏身上還充滿一股俠義之氣，特別在於她一雙鋒利的眼睛特別出色，令觀眾留下深刻印象。然而在最近熱播的《聽雪樓》中，她飾演袁冰妍劇中童年舒靖容，除了演出懂武功打得似模似樣之外，更將柔和一面演得非常出色，令大家之後都代入到長大後袁冰妍飾演的舒靖容一角。

黃楊鈿甜飾演過許多女明星在劇中的童年。（微博圖片）

民國武俠劇她都駕馭了得，就連宮鬥劇她都演得非常出色。去年熱播的《如懿傳》中，她就是飾演周迅的童年如懿。她將如懿不問世事同以和為貴的個性展演得出神入化非常了得。另外，她還飾演過迪麗熱巴的童年，在《秦時麗人明月心》中飾演小麗姬﹑《我的機器人男友》﹑《瑯琊榜之風起長林》中都出演女主角童年，無論任何劇種都駕馭的好好，有獨特的吸引人氣質。網友們都一致大讚留言「喜歡她很有靈氣」﹑「長相很有辨識度 」﹑「這個小女生真的演技特别好」…覺得楊冪的眼光獨到。

黃楊鈿甜演什麼像甚什麼。（微博圖片）

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+ 5 + 4 + 3

黃楊鈿甜演什麼像什麼根本就是天生做演員的材料，這一點極有可能同她的專業有關。因為專長跳中國舞﹑爵士舞的她，不時參加各種表演拿下多個兒童才藝冠軍。另外，還因為外表出色多次擔任模特兒添，小小年紀舞台經驗相當豐富，難怪楊冪睇中她。

黃楊鈿甜有表演天分。（ 黃楊鈿甜微博圖片）

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