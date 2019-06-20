【倚天屠龍記】金庸作品總有神醫出現　有一位最叻做外科手術

內地劇《倚天屠龍記》已經進入尾聲，劇中的張無忌不但武功蓋世，而且醫術高明，他師承於蝶谷醫仙胡青牛，同時獲得王難姑傳授「毒經」。不過講到金庸作品中的神醫，原來大有人在，包括《笑傲江湖》平一指、《天龍八部》薛慕華、《飛狐外傳》程靈素，但講到外科聖手卻只得一人，下文為大家帶來這位劃時代的醫神。

胡青牛

身為明教中人的胡青牛，雖然醫術通神，被稱為「蝶谷醫仙」，由於非明教中人不救，所以亦有另一個外號叫作「見死不救」，曾不肯醫治破門出教「紫衫龍王」黛綺絲的丈夫韓千葉，跟對方結下深仇，妻子是用毒高手王難姑。

胡青牛拒救銀葉先生，惹來殺身之禍。（劇照）

張無忌

《倚天屠龍記》的男主角張無忌，因治療自身所中玄冥神掌的寒毒，由常遇春帶到蝶谷向胡青牛求醫，醫患二人由最初的見死不救，至發展成忘年之交，胡青牛更將一身醫術傾囊相授，而張無忌之後曾幫助俞岱巖及殷梨亭以「黑玉斷續膏」接駁碎裂的四肢關節。除了治人外，在深谷遇上肚腹受傷流膿的白猿，幫白猿治療時開刀取出腹內經書，因而獲得九陽真經。

張無忌不止救人，仲救埋深山白猿，成為古代獸醫。（劇照）

平一指

《笑傲江湖》登場的平一指，外號「殺人名醫」，慣例是「醫一人、殺一人」，小說中角色老頭子知他最恨岳母，為了要他幫自己女兒老不死治病，先殺了平一指岳母全家。令狐沖曾向平一指求醫，但平一指也束手無策，由於醫不好令狐沖，心力交瘁，吐血而亡。

平一指因救不到令狐沖，最終憂憤而死。 （Youtube影片截圖）

程靈素

《飛狐外傳》的女主角程靈素，是「毒手藥王」無嗔大師的關門弟子，醫毒雙修的人物，更曾培植出無色無味，其毒無比的七心海棠。程靈素曾醫治雙眼中毒失明的苗人鳳，而最後為救中了劇毒的胡斐，以口啜毒而死。

程靈素醫毒雙修，擅長以毒救人。（Youtube影片截圖）

薛慕華

外號閻王敵的薛慕華，是《天龍八部》中登場的人物，師祖是醫術通神的逍遙派無崖子，而蕭峰愛人阿朱中了大力金剛掌重傷垂死，蕭峰冒死帶阿朱到聚賢莊向薛慕華求醫。

薛慕華外號閻王敵，可知他醫術高明。（Youtube影片截圖）

虛竹

《天龍八部》三大男主角之一，獲無崖子親傳70年功力，又跟天山童姥習得逍遙派武學，但最讓人意想不到是虛竹也是醫術高手，尤其是外科手術方面，小說中阿紫被丁春秋弄瞎雙眼，之後暗戀阿紫的游坦之，自願送出雙眼，而虛竹將游坦之眼角膜取下換給阿紫，令阿紫恢復視力，金庸作品中虛竹確是外科手術醫生第一人。