《PRODUCE X 101》定位評價新玩法大洗牌　大熱金曜漢名次下降？

《PRODUCE X 101》昨天（7日）播出第6集，上集首輪淘汰後，生存的60位練習生正式開始新一輪的Position（定位）評價。而今集開始，所有練習生的名次和票數也重新由零開始計算，分成11組進行比賽。首次排名儀式獲第一名的金曜漢，今集竟因表演失準而名次大跌？

今季的Position評價與以往三季一樣，設有Vocal、Dance和Rap三個類別，為了迎合現今偶像需全能的要求，更特設X類別，當中分別有「Vocal X Dance」和「Rap X Dance」兩個選擇。每組第一名的練習生能獲得100倍的票數外，每類別票數最高的練習生可額外得到10萬票。而要求特高的X類別，第一名練習生獲得的票數更是其餘三組的兩倍，絕對是福利和風險同樣高的挑戰，因此大多實力派練習生都未有輕舉妄動。

上次評價金曜漢的Rap大獲好評，這次竟然失準？（Facebook/@produce101）

+ 4 + 3 + 2

昨天節目率先播出了其中5組的表演，包括Rap組別ZICO《說吧 Yes or No》、Vocal X Dance組別Charlie Puth《Attention》和Dance組別Bruno Mars《Finesse》等。其中有金曜漢、韓勝宇和車俊昊等大熱在內的Vocal組別Paul Kim《遇見你》，5人渾厚的聲線觸動不少粉絲外，更被稱為《Produce 101》第2季中經典的《陣雨》舞台翻版。可是沒想到長期佔榜首的金曜漢，竟排在組合排名中的最尾，因而令昨天公布的暫時名次一下子下降了4位。事實上5人都並沒有失誤，相信只是這次未有成功突顯出金曜漢的實力。可是是次評價關係到大數字的票數，粉絲也非常擔心下集金曜漢的排名會持續下降。

《遇見你》舞台的5位練習生也表現得非常好，金曜漢意外地成為隊內最後一名。（《PRODUCE X 101》截圖）