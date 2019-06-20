馮盈盈爆麥明詩有「單身氣場」　去荷蘭拍攝大呻︰竟然冇人搭我訕

無綫周四（20日）舉行「TVB Amazing Summer」記者會，宣傳各頻道的夏日節目。今日人才鼎盛，其中麥明詩（Louisa）和馮盈盈這對「港姐姊妹花」身兼三個節目，分別是：《荷蘭好玩》、《娛樂大家》和《2019香港小姐競選》海外體驗，當中《荷蘭好玩》更是二人擔正主持的旅遊節目，二人主持風格一向「乜都夠膽講」，令人勁期待！

Louisa就話今次節目想行反差感，唔通會好斯文？（梁碧玲攝）

兩位接受《香港01》記者訪問，她們表示一直都好想一齊去旅行，今次就在工作中實現了。Louisa就指節目中，她們會介紹「你諗到」同「你諗唔到」的地方，包保用大家意想不到的方式去介紹，實行走「另類」的旅遊節目路線，又會有深度探討，Louisa一句總括︰「即係九唔搭八囉！」二人平時言行大膽冇底線，會否貫徹一向的風格，盈盈就話去到荷蘭首都阿姆斯特丹就自愧不如，「嗰度啲人大膽﹑開放﹑包容﹑創新，比我哋利害好多，我哋喺嗰度啊，算好保守啊，比人笑啊！」

她們笑稱跟荷蘭人比，簡直是井底之蛙。（梁碧玲攝）

盈盈仲大談自己的理論——「單身氣場」，何謂「單身氣場」？她說︰「明明我哋兩個一齊去啲當地夜生活嘅地方去認識下當地人同埋了解佢哋嘅文化，一去到，竟然冇人搭我訕，淨係衝埋去Louisa度，我覺得唔識貨啊。」Louisa搭話︰「文化差異囉！你唔好hard feeling啦。」二人果然火花十足！

荷蘭的「紅燈區」非常有名，二人就話︰「 我哋唔止去參觀啊，直程深入咁去研究。」（梁碧玲攝）

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