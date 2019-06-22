台女星小甜甜發文分享減肥心得　網民發現字裡行間疑暗諷謝忻

台灣著名主持人阿翔(陳秉立)，早前跟拍檔謝忻發展不倫戀，二人被揭發在街頭熱吻，而東窗事發後，阿翔即跟謝忻劃清界線，之後太太Grace又發文原諒丈夫，事件看似告一段落。想不到近日謝忻好友小甜甜(張可昀)，在Instagram發文分享一張飯局相，同時回憶自己減肥時，幸得好友支持鞭策，才能有今天變得纖瘦的成果，而網民發現文中有「閨密」、「偷吃」、「撐傘」等字眼，隨即指她暗諷好友謝忻成為小三，又責罵她在好友陷入困境時割席，令小甜甜感到相當無辜。

小甜甜（右）成功減肥，變成可以穿上比堅尼拍攝節目。（小甜甜IG圖片）

阿翔跟謝忻發展不倫戀，令他人氣事業受挫，好男人形象破產，而謝忻不但是阿翔幕前拍檔，更是阿翔太太Grace的閨密，而阿翔一家的聚會，謝忻亦往往參與其中。今次阿翔偷食事件，Grace受到丈夫及閨密的雙重背叛，打擊甚大，但隨著阿翔跟謝忻劃清界線，表示不再聯絡後，Grace亦很快原諒丈夫，又發文指丈夫為家庭孩子付出很多，「我們可以享受你的最好⋯也可以一起承受最壞的，不是嗎？」、「陳秉立⋯⋯你的世界在下雨嗎？換我⋯為你撐傘⋯」，Grace可謂一位百分百好太太，眼看是雨過天晴，想不到又生出波折，竟然牽連到謝忻的閨密小甜甜。

網民發現她的發文有「撐傘」等字眼，跟近日阿翔偷食事件似有關連。（小甜甜IG圖片）

另一篇發文有「閨密」、「偷吃」，再次觸動網民神經。（小甜甜IG圖片）

小甜甜仿如台灣版的欣宜，加大碼身材配上搞笑形象，不時在綜藝節目中亮相，而近年小甜甜刻苦減肥，由加大碼變成可以穿上比堅尼，大晒玲瓏浮凸身材的美女，而她經常在Instagram更新自己近況，而日前她上載了跟閨密愷樂及莎莎的飯局照片，並分享減肥心得，表示只要她半夜偷吃蛋黃酥、馬卡龍，愷樂和莎莎就會馬上阻止，「叫我站上體重機時時檢視自己，不講好聽話…對你最嚴格的人…因為只有她們才是真的真心希望你好，不讓你丟臉的人。」

下圖是小甜甜減肥後靚相：

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另外小甜甜又上載了跟愷樂的合照，並留言「不管愛情親情或友情，當你找到一個願意陪你躲雨，幫你撐傘的人那就是真愛吧？一定要好好珍惜愛戴。」但網民卻在小甜甜的發文中找出了「閨密」、「偷吃」、「撐傘」等密碼，指小甜甜其實是說緊謝忻的事情，又指小甜甜本來跟謝忻是閨密，現在卻跟好友割席。對於網民的質疑，小甜甜無奈回應只是大家過度解讀，別再節外生枝，小甜甜今次可說是受到無妄之災。

Grace跟謝忻原是閨密，想不到謝忻竟然當上阿翔的小三。（Out Of Control 媽咪Grace FB圖片）