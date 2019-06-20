林志玲婚後發文關心四川地震　內地網民轟：中國地震關你屁事

中國四川日前發生6.0級地震，造成13死、200人受傷，不少藝人都紛紛在微博發文關心事件。而日前剛剛宣布與日本男星AKIRA結婚的台灣女星林志玲亦有發文，並寫下「希望大家平安」六個字，卻無辜被無數內地網民狠狠炮轟太多事。

林志玲於18日發微博關心四川地震。（林志玲微博）

自從林志玲宣布與AKIRA閃婚後，雖然獲大部份香港、台灣及日本粉絲支持，不過卻引起部份內地粉絲不滿，極力反對二人結婚，更有內地粉絲指感覺被背叛，直言要「脫粉」！如今林志玲在微博發文關心受地震影響的災民，大批內地網民竟然湧到她的微博留言破口大罵不特止，更侮辱林志玲的國籍：「日本人，滾！」、「一個台灣人嫁給日本人，中國地震關你屁事」、「戰爭年代才過去多久，就開始替日本說話了」、「呆在日本就不要關注中國的事了，好好做你的日本太太」、「一個中國捧起來的明星到頭來嫁給了日本人，做出這樣的事情，我打從心底不會原諒她」等等的偏激言論。

大批內地網民湧到林志玲微博破口大罵。（林志玲微博）

內地網民對林志玲嫁給日本丈夫這件事情感到相當氣憤，不過卻反被支持志玲的粉絲指這些人「雙重標準」，亦很心痛林志玲變成炮轟對象：「怎麼，福原愛（日本乒乓球選手）能嫁中國人，中國人不能嫁日本？」、「也不是只有志玲姐姐一個人嫁日本，我不知道你們為什麼氣憤，那是她的人生」、「人家嫁給誰關你屁事」、「為什麼她真心的祝願變成你們要炮轟的對象」、「志玲姐姐的一條微博，炸出了一幫網絡惡人，說話不經過大腦，素質讓人咋舌，怎麼選擇婚姻是一個人的權利和自由，心疼志玲姐姐」，用行動力挺林志玲。

林志玲日前宣布跟日本男團 EXILE成員AKIRA 閃婚！(林志玲IG：@chiling.lin)

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