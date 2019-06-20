曹格8歲女兒Grace遺傳媽媽優良因子　曬長腿邁向模特兒之路？

曹格的兒子Joe和女兒Grace自於2014年出演內地綜藝節目《爸爸去哪兒》後，可愛模樣深得觀眾歡心而人氣高企，當年只有4歲的Grace更是節目的人氣王，她的包包面和濃眉亦成為無可取代的標誌。如今不經不覺Grace已經8歲，徹底擺脫了當年的小可愛形象，急速成長的模樣更令不少網民大感驚訝，不禁大呼有模特兒潛質！

曹格與女兒Grace和兒子Joe在2014年出演內地育兒綜藝節目。（《爸爸去哪兒2》劇照）

Grace的媽媽吳速玲昨晚（18日）在IG分享，Grace在家迎接出席完活動的自己的模樣。她一回到家，Grace就立刻上前問：「媽媽妳剛去工作是這樣擺pose嗎？」照片中的Grace身穿黑色露腰吊帶背心和短牛仔褲，露出纖幼的手臂和長腿靠牆大擺甫士，十足名模一樣的架勢，專業面貌完全不輸媽媽。吳速玲見到女兒的趣緻模樣不禁被逗笑：「早知道出門前先叫她示範個幾招！」

Grace擺甫士有板有眼。（吳速玲IG：@5400wu）

8歲的Grace現在已經擁有一雙長腿！（吳速玲IG：@5400wu）

吳速玲是一位造型師，身高176cm，擁有媲美模特兒一樣的的高挑纖瘦身材，不少人都相當好奇她和曹格的女兒Grace能否遺傳到媽媽的好身材。不過看過這幾張照片後，Grace與之前比明顯拉高了不少，baby fat亦不再存在，身上沒有一處有贅肉，完美擺脫當年《爸爸去哪兒》的圓滾滾形象。不少網民看到Grace的成長模樣大感神奇，亦有不少人問：「姐姐長大想當model嗎？」

Grace的媽媽吳速玲擁有模特兒般的好身材。（吳速玲IG：@5400wu）

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