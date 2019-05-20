裵珍映、IZ*ONE李彩演自拍認證成年　韓國成人禮必送「成年三寶」

今天是5月20日，「520」對中華地區的大家來說是一個表白的好日子，可是對於韓國人來說，今天則是舉行成人禮的重要日子。韓國是一個非常重視成人禮的國家，每年5月第三個星期一會定為「成年日」。今年一班2000年出世的藝人終於踏入成年，包括Wanna One出身的裵珍映、IZ*ONE李彩演、金采源和ITZY Yeji和Lia等現役偶像。

韓國人在每年的「成年日」，都會為年滿19歲（韓國年齡20歲）的孩子舉辦成人禮，除了是個重要的儀式外，也正式把成人的社會責任交付到孩子身上。小朋友未成年時，總會憧憬正式成人後的生活，而今年終於輪到千禧寶寶長大成人。而一班早早開始社會生活的偶像中，Wanna One裵珍映、NCT Jeno、楷燦、渽民、TXT Soobin、IZ*ONE李彩演、金采源、ITZY Yeji、Lia、MOMOLAND Nancy和金香起等，今天都終於踏入成人階段。

IZ*ONE李彩演和金采源都有在Twitter上傳自拍，表達成年後的心情。（網上截圖）

部份2000年出生的韓國女星：

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而成年日中，成年的孩子都會從家人或朋友收到「成年三寶」，包括20朵玫瑰花、香水和吻。玫瑰花寓意之後能實現夢想，以及過一個熱情奔放的生活；香水則意味着以後會與不同的人見面，希望對方能用香水記住自己，因此挑選香水的味道要非常慎重；吻則是對孩子愛的表示，亦有祝福的意味，現在有不少人會以唇膏代替吻，讓祝福能好好保存。

裵珍映也在成年日收到玫瑰，並上傳照片與粉絲分享。（Twitter/@OFFICIAL_C9BOYZ）

部份2000年出生的韓國男星：