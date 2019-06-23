【全民造星II】人氣選舉僅排第6　吳啟洋：今屆好多KOL冇可能贏！

ViuTV真人選秀節目《全民造星II》99位參賽者名單日前經已公開，並舉行「Eye Catching Idol選舉」讓觀眾在社交網站「按讚」投選自己最喜愛的參賽者，五強結果於今日（23日）舉行首次錄影時公布，由53號王焯南（Louis）﹑18號黃浚銘（Boris）﹑86號陳軍政（Cotton）﹑29梁德忠（Tank）和85號趙敬賢（酒粒仔）奪得，可以直入60強。而早前已被視為大熱的14號吳啟洋（Phoebus）最終「心心」總數僅排第6，未能直接晉身下回賽事，要參加第一輪淘汰賽。

14號吳啟洋（Phoebus）需要參加第一輪淘汰賽。（梁碧玲攝）

外表陽光有活力的Phoebus今年22歲，是理工大學土木工程系大四學生，憑其俊俏外貌令他在IG累積了一萬名粉絲追蹤，頗有名氣。雖然未能入選人氣選舉Top 5，但他笑言對自己的實力有信心：「其實我係第6名，爭少少票數，但都知自己入唔到㗎喇，因為今屆參賽者有好多KOL，例如Boris、Cotton，都冇可能贏到佢哋，但係表演方面我對自己都有一定嘅自信！」

他笑言自己是全能的表演者。（梁碧玲攝）

身高181cm的Phoebus其實是一名運動健將，打了10年手球所以才打造成現時的健碩身形。他笑言自己一直都很熱愛表演，不過卻找不到一個合適自己的表演舞台：「以前嘅方法係打手球，手球變咗係我表現自己嘅地方，但我本身非常鍾意唱歌跳舞，香港冇乜唱歌跳舞嘅節目或者比賽，而《全民造星I》係我認識（嘅節目）入面覺得好好，有一個好好嘅平台畀我呢啲年紀嘅人參加，所以就嘗試一下。」

身高181cm的Phoebus擁有健碩身形，是一名手球健將。（梁碧玲攝）

Phoebus笑言自己是全能的表演者，在唱、跳、演的範疇都抱有信心。被問到有沒有收到花姐的評價，他坦言：「花姐通常都會話『哈，你ok喇！』咁樣，就帶過咗，但係噚日Rehearsal（綵排）嘅時候，佢都會話：『你可以喺某啲位試吓點樣點樣做』，就唔會話『你唱歌好唔得呀，你去唱歌』或者『你跳舞好唔得呀，你去跳舞 』，冇呢啲咁樣嘅comment（意見）。」

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