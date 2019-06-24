姜丹尼爾IG暗示新碟已完成錄音？　新公司10日內吸引近7800人應徵

前Wanna One成員姜丹尼爾在組合解散後，遲遲未有再次出道的消息，一直令粉絲非常擔心。繼早前他宣布成立個人新公司KONNECT後，昨晚（23日）久違地更新IG，上傳兩張照片暗示個人專輯已完成製作？

姜丹尼爾在Wanna One解散後，與尹智聖一同離開舊公司MMO娛樂，轉簽LM娛樂。可是今年3月，公司被爆在未經姜丹尼爾同意下，把權利讓渡給第三方，因而雙方捲入合約糾紛。經過法庭一輪官司後，姜丹尼爾終能夠獨自進行演藝活動並成立了一人企劃社KONNECT。昨晚姜丹尼爾在個人IG一連更新兩張照片，第一張站在錄音室內，舉起一張寫了「完結」的紙張；另一張則是他的自拍照，並寫上「再次開始！」，未知是否暗示個人專輯即將面世，粉絲都非常期待，紛紛為偶像留言打氣。

姜丹尼爾昨天上傳照片，暗示即將回歸？（IG/@daniel.k.here）

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7800人應徵 80%是女性

另一方面，早前KONNECT張貼公開招聘，短短10日間就吸引了近7800名求職者申請，可見姜丹尼爾的威力。早前招聘正式結束，統計資料顯示求職者中有80%都是女性，而且40%人都是具有三年以上工作經驗的專業人士。以每300人競爭一個職位來說，真是少一點能力和運氣也難以加入公司。姜丹尼爾正式再出道的日子雖然尚未落實，相信最快暑假期間，便會見到他有新作品推出。

早前姜丹尼爾已曾上傳手寫信，與擔心已久的粉絲問好和道歉。（IG/@daniel.k.here）