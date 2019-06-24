宗教團體聯署《好預兆》下架搞錯對象？　Netflix「承諾」不製作

由Amazon和BBC製作的奇幻英劇《Good Omens》以幽默風趣的方式來演繹天使與惡魔的故事，在5月31日上架後，獲不少劇迷關注，更在IMDb奪得8.4的高分。劇中演員陣容也不錯，有參演過《Doctor Who》的David Tennant、《Master of Sex》的Michael Sheen、憑電影《廣告牌殺人事件》奪影后的Frances McDormand等好戲之人。

（劇集海報）

《Good Omens》改編自Terry Pratchett及Neil Gaiman在1990年出版的同名小說，不過劇集就設定於2018年，主要講述末日審判即將來臨，正邪兩方都忙着招兵買馬去應付審判日，而天使Aziraphale（Michael Sheen飾）跟魔鬼Crowley（David Tennant飾）就住居在人間。雖然兩人是天敵，但仍然保持着友誼，更合作將撒旦之子和剛出生的嬰兒掉包，方便時刻監控。直至末日將近，他們卻發現當年掉包的計畫失敗，並要尋找真正的撒旦之子。

宗教團體指劇情將天使妖魔化 Netflix幽默回應

整套劇涉及不少宗教內容，更圍繞天使與惡魔聯手去反基督，可能題材比較敏感，日前就有一個名為Return to Order的宗教團體，集齊了超過兩萬人聯署要求《Good Omens》下架，不過團體竟然搞錯了對象向Netflix投訴，令不少劇迷哭笑不得。根據聯署內容，該團體指劇集宣傳撒旦崇拜、將天使妖魔化、摧毀社會對邪惡的恐懼、批評為上帝配音的是女性等「罪狀」。

另外，對於宗教團體的投訴，Amazon Prime Video Us在Twitter貼文回應，更Tag埋「對家」Netflix：「嘿Netflix，如果你們將《Good Omens》下架，那我們就將《怪奇物語》（Netflix原創影集）下架。」而Netflix對投訴亦搞笑承諾不會拍攝此劇。最後，該宗教團體得知搞錯了投訴對象後就撤回了聯署。

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