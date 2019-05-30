【勝利醜聞】夜店Burning Sun改名重開　囂張寫「KING IS BACK」

由前BIGBANG成員勝利引起的「勝利門」事件，持續有新進展。而首先爆出打人、供毒和強姦等罪行，勝利曾有份投資的夜店Burning Sun，在關店調查後的兩個月疑似改名換姓，以LABEL的名義在江南重新開張，更在熒光幕上囂張地寫上「KING IS BACK」。

27日MBC播出的《探查企劃Starlight》中，提及近日江南區有一個名為LABEL的夜店新開張，根據一名在同區夜店擔任銷售的職員的描述，他提及LABEL中8成職員都是來自Burning Sun和Arena。而夜店一開張，20張價值200萬韓元（約一萬四千元港幣）的VIP席更已全部預約。前Burning Sun的員工接受訪問時話，不少客人以為只是裝修，稱LABEL為「Burning Sun第二彈」。

《探查企劃Starlight》爆出，Burning Sun改名LABEL後重新開張！（《探查企劃Starlight》截圖）

Burning Sun囂張重開逐格睇：

而最令人覺得驚訝的是，LABEL內部的電子屏幕上不但寫着「KING IS BACK」，更用了當時爆出Burning Sun一連串醜聞的節目《想知道真相》，當中主持人金相中的照片作為背景，加上DJ以主持人旁白做成的混音音樂，囂張程度令人咋舌。而最詭異的是，夜店重開的消息竟然沒有韓國傳媒報道。對於「KING IS BACK」的口號，未知是否指皇帝、VIP客人和夜店都捲土重來的意思呢？

LABEL更大膽以主持人做背景，行為相當囂張。（《探查企劃Starlight》截圖）