《別人眼中的我們》黑人青年陷冤獄　檢控官老作口供遭褫奪獎項

Netflix全新原創劇《別人眼中的我們》（When They See Us）自5月31日在Netflix上架後，成為該串流平台最多人觀看的原創劇集，並在爛番茄奪得95%新鮮度的好成績。故事講述發生於1989年的強姦案，因為警方急着破案而「砌人生豬肉」，5名年齡介乎14至16歲黑人及拉丁裔青少年，分別被判6至13年不等的有期徒刑。直至2002年，一名連續強姦殺人犯在被捕後突然承認自己才是當年的真兇，這些無辜年輕人才無罪釋放。不少劇迷大讚劇集為5名無辜的受害者平反，更將當年美國的司法制度有多腐敗。

美劇《別人眼中的我們》奪爛番茄95% 揭司法腐敗警方助紂為虐

劇集改編自1989年發生的真實案件，揭露了當年美國司法制度的腐敗。（劇集海報）

在劇中負責作故仔「砌人生豬肉」的檢控官Linda Fairstein（Felicity Huffman飾），一開始就已經認定5名青少年是罪犯，全因他們是有色人種。她「老作」的技巧非常高明，還有那自以為高高在上的姿態，成功令劇迷對她極度反感。而在現實中，Fairstein在2002年已經退休，其後將大部分辦過的案件寫成一系列的犯罪類別小說，更曾經奪得多個獎項。去年她再獲美國推理作家協會頒發最高榮譽的「大師獎」，但消息傳出後，大批會員作家反對她獲獎，批評Fairstein擔任檢控官期間，冤枉5名黑人少年強姦，害他們坐冤獄多年。即使冤案已被推翻，但她堅持自己沒有錯。在反對聲音下，協會最終褫奪她的獎項。