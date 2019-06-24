【獅子王】全新預告出爐　Beyoncé落實孖Donald Glover合唱經典

迪士尼新版經典動畫《獅子王》（The Lion King）即將於7月中上映，繼早前發布了一系列海報後，電影公司近日再公開全新預告。其實早前已經宣布美國樂壇天后Beyoncé將會聲演「森巴」（Simba）的另一半「娜娜」（Nala），今日凌晨Beyoncé在其YouTube Channle上載了預告，確認跟聲演「森巴」的男星Donald Glover合唱電影經典情歌《Can You Feel The Love Tonight》！

雖然預告只有45秒，但已經吸引到大批粉絲留言讚好及轉載。其實《獅子王》中有除了《Circle of Life》、《Hakuna Matata》、《I Just Can't Wait To Be King》等，《Can You Feel The Love Tonight》都非常經典。這首歌由殿堂級歌手Elton John作曲、Tim Rice填詞，1994年推出後即登上各大流行音樂榜，更登上英國《Billboard Hot 100》的第四位，同年在第64屆奧斯卡金像獎中奪得最佳原創歌曲獎。另外除了Beyoncé和Donald Glover，聲演「彭彭」跟「丁滿」的Seth Rogen及Billy Eichner也會加入唱出其他經典歌曲。

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