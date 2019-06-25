【收視滯後報告】《白色強人》首周高收　贏了自己卻輸給別人？

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是6月10日至6月16日。這份報告最新的焦點，就是《白色強人》終於有首周收視，這部集合TVB幾位一線小生花旦，兼是郭晉安告別TVB之作，加上醫療劇在TVB一直有良好的口碑，令人不禁期待他的收視會否一出便成鳳凰。

根據報告，《白色強人》首周的收視為27.7點，其實已經相當之好，要知道上年大獲好評的《BB來了》和《跳躍生命線》的首周收視也只是28.8點和26.9點，雖然《白色強人》未算最高，但已經絕對是一流的水平。

《白色強人》絕對合格！（《白色強人》劇照）

不過，開局理想也只不過是自己的比較，但不要忘記，TVB還有兩套正值強勢出演的劇集—《愛•回家之開心速遞》和《倚天屠龍記》。以前者來說，周均收視28點已經是等閒事，相信大家也不會有甚麼驚喜，今次他以28.3點壓著《白色強人》也是意料中事。至於《倚天屠龍記》，在劇集中段便開始發力，收視穩步上揚，今次以27.8點僅勝《白色強人》0.1點，也顯示出觀眾對內地劇的喜愛。

雖然《白色強人》已經很不錯，可惜卻被兩套更強勢的劇集圍堵。（《白色強人》劇照）

《白色強人》首周高收仍然未能奪得周冠軍，有人說是因為題材與近日的社會議題相似，十分敏感，不少人選擇棄劇，亦有人指因為社會活動，觀眾未必長時間在家，所以令收視有所下滑。以我所看，社會上的議題或運動對TVB視收視影響並不會太顯著，令到《白色強人》未能奪得冠軍寶座的最主要原因，就是對手太強勁！《愛•回家之開心速遞》保持強勢已經有接近半年的時間，但他們沒有自滿，反而繼續豐富劇集，最新一集（6月24日）更請來歐陽震華客串演出，誠意可謂十足，令人對他的收視一直高企是心服口服。

最新一集《愛•回家之開心速遞》有歐陽震華登場，誠意十足。（《愛•回家之開心速遞》截圖）

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至於《倚天屠龍記》，近年TVB觀眾對內地劇的熱愛已不是新鮮事，恰好此劇亦是香港人深愛的金庸小說系列，兩個條件滿足下，其實只維持在27點的收視並不算最理想的成績，即將進入結局篇的高潮位，能否將收視再拉高還要看多兩周。結論是，《白色強人》贏了自己，卻輸了別人，最近發現mytvsuper將《白色強人》的重播日數變了了33天，比平時只能觀看7天為多，可能就是怕收視進一步下跌。