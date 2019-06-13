周二（12/6）播出的無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》的598集「我的口疏男友」，播出的劇情竟然與現實「接軌」，隔空呼應社會上發生的反對「《逃犯修訂》條例」示威和佔領，網民看罷直言劇情有隱喻成份、因而引起熱烈討論，紛紛大讚劇情貼地。

「尋寶圖」員工皆帶著雨傘出場，十分有氣勢！（劇集截圖）

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話說該集為第598集，標題為「我的口疏男友」，乍看是想說一個愛情故事，可是劇集一開首威龍百貨一眾員工烈陣排開手持雨傘登場，當「送水輝」（許家傑飾）問到：「出面都無落雨，做咩一個二個帶曬遮？」事緣原來是大龍生（羅樂林飾）在新界收了幾幅相連地，怎料相鄰的小村卻收不成，於是大龍生就在土地周圍築起圍板、阻塞進村的道路，令村民大為不滿，迫使村民帶同雞蛋和豬飼料、每天下班時間就到公司門外示威，所以一眾員工皆帶備雨傘保護自己。

原來大龍生身邊有內鬼？！！！（劇集截圖）

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鏡頭一轉，一眾村民將大龍生圍堵在後巷，原來他的行程全被曝光，對他的行和程瞭如指掌，甚至連他使用調虎離山之計都被洞悉：十時乘車假裝外出開會，離開的卻只是一輛空車，本人卻一直留在公司，直到六時離開就立即被圍堵，令大龍懷疑自已行蹤被洩露。村民準備了菜和糞便準備開戰，鐵面陳趕到現場，打開雨傘準備抵擋村民攻擊，並讓他們和平散開，否則不排除會使用最低武力清場，然後用煙霧噴向村民，村民隨即散開。

鐵面陳（王致狄飾）噴煙霧驅散示威者。（劇集截圖）

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以上所有劇情不禁令觀眾聯想到同日下午，在金鐘發生的反對「《逃犯修訂》條例」的示威及佔領情況，即日緊貼時事而製作、拍攝、剪接當然不可能，事實上，一般而言《開心速遞》通常早兩星期已拍好，但播出時間與現實時事互相呼應，是特意安排，還只是純粹巧合就不得而知了。在劇中飾演鐵面陳的王致狄在個人社交媒體上載劇照，並寫道：「希望今晚可以給大家短暫的輕鬆。」似是語帶相關。