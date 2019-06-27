宋仲基對宋慧喬說過的情話　曾經甜蜜宣誓：被石頭絆倒都會緊牽手

宋仲基及宋慧喬今天（27日）宣布離婚，童話式婚姻破滅，令不少粉絲心痛。兩人由2016年拍攝《太陽的後裔》起撻着，到2017年10月閃婚，短短一年8個月的婚姻中，宋仲基多次在公開場合提起宋慧喬，又被稱為「愛妻狂人」。

宋仲基和宋慧喬因拍攝《太陽的後裔》而認識，拍攝期間多次傳出緋聞，直至2017年7月才大方認愛，並宣布於同年10月結婚。由公開戀情到離婚的兩年間，兩人雖沒有非常高調放閃，可是宋仲基不時在公開場合提起老婆，相信粉絲都感受到人甜蜜到不得了。2017年，宋仲基通過Twitter向粉絲公布與宋慧喬結婚的消息，他講到「在度過那段幸福的時光（拍攝《太陽的後裔》時）後，我有了一個非常珍貴的愛人，確認大家的真心後，我們發展成戀人。」其後出席電影《軍艦島》首映時，也大方表示：「我有了要負責一輩子的女人。」

宋仲基2017年7月，通過Twitter向粉絲公開認愛宋慧喬。（微博/@新浪娛樂）

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無論如何，宋仲基和宋慧喬終走到離婚的結局，這對深受粉絲及大眾喜愛的童話主角也始終要分開。雖然網上有不少兩人各自出軌的傳聞，可是無論事實與否，真的分開的原因亦只有二人才知道。

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宋仲基和宋慧喬今天（27日）宣布離婚，消息轟動全亞洲。（Naver）