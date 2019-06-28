【白色強人】蔣志光重提沙士　唐詩詠捨命救人向謝婉雯醫生致敬

無綫熱播的劇集《白色強人》，內容罕有地提出社會及醫療改革問題，而且將現實生活遇上的醫療個案，穿插在劇集情節上，先是重拍手術途中醫生講電話事件，而近日劇情講到醫院急症室出現疑似中東呼吸綜合症，要緊急封鎖急症室，本來病人家屬一度鼓譟，直至蔣志光重提沙士死了300多人，戲裡戲外也勾起港人集體回憶，而唐詩詠更懷疑染上中東呼吸綜合症暈倒，帶有當年為港人犧牲的謝婉雯醫生影子，劇情相當催淚感人。

唐詩詠捨命救人，情況甚似沙士時期，救人殉職的謝婉雯醫生。（電視畫面截圖）

蔣志光在劇中重提2003年沙士事件，每一句對白都感人催淚。（電視畫面截圖）

劇情近日講到急症室疑似出現中東呼吸綜合症個案，蔣志光即果斷封鎖急症室，連同唐詩詠、張曦雯等醫護人員也要一起隔離，由於檢驗過程要4小時，病人家屬隨即鼓譟，大罵醫生未證實疫症，已經不讓他們離開，又紛紛嚷著要報警，此時蔣志光重提2003年的沙士事件，「當時有300幾人死咗，我哋絕對唔可以用幾百條人命，再買一次教訓。」眾人被蔣志光的一番話感動，隨即跟醫護人員合作，而沙士事件確是港人沉痛的記憶，看著這一幕心中難免有錐心刺痛，睇到人眼濕濕。

蔣志光話當年死了300多人。（電視畫面截圖）

蔣志光話唔可以再用幾百人條命，再買一次教訓。（電視畫面截圖）

本身鼓譟的病人家屬，最終也因為蔣志光的一番話，受到感動。（電視畫面截圖）

不過一波未平，一波又起，此時首先發現疑似沙士個案的唐詩詠，竟然也出現咳嗽發燒徵狀，疑似也受到沙士病毒感染，最後更不適暈倒，唐詩詠的這一段戲分，隨即讓人聯想起沙士時，主動進入深切治療部，搶救危殆沙士病人，卻不幸受到感染而殉職的謝婉雯醫生，而唐詩詠在急症室救人的畫面，就帶有「香港女兒」謝醫生的影子，劇情明顯是向謝醫生致敬。

唐詩詠睇病時完全無戴口罩等防護措施。（電視畫面截圖）

下圖是急症室隔離情節：

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可惜感人情節只是到此為止，劇中又突兀加入馬國明當知悉唐詩詠疑似受感染，即時不理全院病人安危，衝破被封鎖的急症室陪伴唐詩詠，完全不似一個專業的醫生，這種硬加入男女愛情線的情節，可說是無綫劇集的通病。另外，急症室醫生需要接觸不同病人，必定會戴上口罩等防護工具，但唐詩詠在最初接觸疑似沙士病人，卻是零防護，分分鐘變成傳染疫症的另一個源頭，亦成為了劇集的一大Bug。