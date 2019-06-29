【童言有計】應采兒袁詠儀互吹捧仔仔　張慕童外表出眾個性似爸爸

兩大星媽應采兒同袁詠儀（靚靚）近年不斷北上參加綜藝節目錄製，往往都大受歡迎引起話題。最近她們更共同參加親子節目《童言有計》第二季擔任嘉賓，與小朋友互動記錄生活趣事，共同探討小朋友的內心世界。

應采兒同袁詠儀齊齊上節目談育兒經。（童言有計微博圖片）

而眾所周知兩大星媽在圈中出晒名Talk得玩得，就在日前節目中她們二人就分別吹捧自己的兒子張慕童（魔童）同陳胤捷（Jasper），過程十分好笑。而萬萬想不到身為媽媽的應采兒，竟當著全中國觀眾面前話Jasper唔靚仔，完全不給面子仔仔：「像那個Jasper我也覺得他長得一般，但個性取勝。所以你會覺得他比較惹人愛。」對於這一點靚靚亦似乎贊同，並覺得他的笑容是必勝之處：「其實你兒子也不是長得不好，只是不像你（應采兒）。但是你兒子很好的就是，他很善用他的笑容比他爸好多了，他爸好像那個嘴巴不會笑一樣，但jasper就不一樣。」在旁的應采兒就扮起陳小春的苦瓜臉，十分好笑。

她們齊齊在車上大談對方兒子。（微博截圖）

應采兒還扮起陳小春。（微博截圖）

對於魔童的評價應采兒就第一時間覺得他外表非常吸引：「你兒子好像你，你有沒有看到兒子從小就像你，那個雙眼皮大得。」但靚靚認為外表不是一切，最重要是人品方面，幸好這一點像爸爸張智霖：「人品比較重要，你長得多帥或者是你怎麼好看，還好他的性格像他老爸，如果像我就有一點麻煩，有時候太極端了。他爸比較隨和﹑開心﹑幽默，像我就有一點麻煩。」他這個觀點亦得到多人認同， 一個人最好的資本其實不是美麗的外表，而是人品。因為美麗的外表終有一天會老去，而人品是天生永久的。

應采兒話Jasper唔係靠樣取勝。（微博圖片）

靚靚覺得魔童雖然外表取勝，但不代表一切。（張智霖微博圖片）

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