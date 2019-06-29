【白色強人】純港劇更啱內地觀眾口味　網民微博激讚：巔峰之作！

TVB重頭劇《白色強人》播出後反應熱烈，憑着超強演員陣容和精彩劇情吸引不少觀眾追看。其實新劇不止在香港大受歡迎，同時亦備受內地觀眾關注。雖然劇集沒有在內地視頻網站播出，但連日來討論度超高，每一集都登上微博熱搜，可見劇集有幾Hit！

《白色強人》已經播出兩星期，首周收視達27.7點，成績相當好！（劇照）

內地觀眾反應好熱烈！

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新劇劇情緊湊又精彩，角色之間的感情戲份也成為亮點之一。在第15集中，蘇怡（唐詩詠飾）因為照顧懷疑感染中東呼吸綜合症的病人出現發燒及咳嗽症狀，疑似受到感染，最後更不適暈倒。唐明（馬國明飾）察覺有異後強行要求入急症室照顧蘇怡，就算冒着被傳染的危險都無阻他的決心，一番說話更相當感人：「離婚前，入面個女人每晚都喺度等我，等得太耐，夠喇，我唔想佢再等我。」不少觀眾看完這一幕後都表示好感動，而內地網民亦在微博展開熱烈討論，更表示期待蘇怡同唐明復合！

馬國明和唐詩詠的這場戲相當感人！（TVB YouTube影片截圖）

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雖然新一集（第16集）要等到下周一（1/7）才播出，但已經有很多內地觀眾非常心急，不斷尋找途徑希望可以搶先收看。事實上《白色強人》是純正TVB自家製作，而且並未有與內地影視平台合作，在內地同步播出。近年TVB積極與內地影視公司和平台合作，一方面，觀眾可以看到與TVB同步播出的熱劇，如果是影視平台的VIP，更可以搶先收看5集或10集；另一方面，TVB與內地影視公司推出合拍劇，包括《踩過界》、《使徒行者2》、《再創世紀》、《宮心計2深宮計》、《飛虎之潛行極戰》、《鐵探》等，但收視其實好壞參半。

《鐵探》在本地及內地收視都相當不錯。（《鐵探》劇照）

《飛虎之潛行極戰》在內地點擊率突破45億。（劇照）

從一系列的合拍劇可見，TVB通常以經典港劇，例如《創世紀》、《宮心計》、《使徒行者》等開拍續集，又或者是最拿手的警匪元素的劇種來吸引內地觀眾，但少不免就會因為遷就內地觀眾的口味而失去了應有的「港味」，令本地觀眾失去代入感，同時又無法吸引內地觀眾。

《再創世紀》作為TVB合拍劇，嘗試面向香港及內地觀眾，但雙方反應都未如理想。（網上圖片）

而《白色強人》不同於以往的醫療劇，主要圍繞着醫療改革探討，並大膽加入時事議題和政治話題，當中不少情節更是根據現實中發生過的新聞事件加以改編。劇中甚至出現TVB劇集中很少涉及的政府高層，透過支持和反對醫改兩大陣營令人反思現時香港醫療體制面對的問題。無論是演員陣容、幕後製作、投放資源，《白色強人》都可以算是重頭劇，但反而這套劇不是合拍劇，亦沒有在內地影視平台播出，不過依然大受內地粉絲歡迎！不少觀眾大讚劇情精彩，手術場面逼真，不論是以醫療劇還是職場劇的角度來看，都屬上乘之作。

郭晉安和馬國明在劇中因為醫療改革問題意見不合。（劇照）

《白色強人》手術場口認真，讓不少觀眾大讚。（劇照）

未知是否因為劇情牽涉時事政治話題，提及到醫療改革，而有改革之類的題材較為敏感，所以不能在內地平台播出。此外，最近兩集出現的中東呼吸綜合症，也有重提2003年的沙士事件，而當年就是因為廣州一名退休教授染病後來港，並入住旺角一間酒店，繼而令住客及醫院疫情大爆發，也正是這名患者將病毒正式帶入本港，更經由航運及遊客散播至世界各地，成為全球疫潮，但內地方面關於疫情的資訊都被封鎖，一般市民所知不多。或者因為題材敏感，所以《白色強人》未能在內地影視平台正式上線，不過劇集靠着實力成功吸引一班劇迷！

蔣志光在劇中重提2003年沙士事件，每一句對白都感人催淚。（電視截圖）