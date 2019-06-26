50歲張可頤成四大花旦唯一盛女　情路波折透露多年單身原因

今年3月踏入50歲的張可頤（Maggie）曾為TVB的昔日四大花旦之一，於2012年離巢後甚少在香港露面，更逐漸淡出幕前，令不少香港觀眾都非常想念這位視后級演員。近日Maggie將夥拍謝君豪首次出演舞台劇，提到當年在TVB拍劇的時光，早前翡翠台更重播她主演的《法證先鋒III》，她坦言當年背劇本背到嘔，假如有機會再遇到好劇本，例如惠英紅主演的《鐵探》，會考慮出山再拍劇。

張可頤保養得宜，完全看不出歲月的痕跡。（張可頤微博：@张可颐maggie）

雖然Maggie已經年屆50，但她保養得宜，而且熱愛運動，在她身上絲毫看不出歲月的痕跡。不過她感情狀況一向都是傳媒關心的焦點，情路坎坷的她曾與經理人陳容森拍拖，後來因對方戀上台灣女星傅天穎後分手，Maggie之後亦曾與金融才俊曾安邦相戀3年，更曾一度傳出訂婚消息，卻仍終告分手。之後Maggie多年來仍然保持單身，當年齊齊被封做TVB四大花旦的黎姿、郭可盈和蔡少芬都已成為人母 ， 只有她仍未成家立室，不少人都替她感到相當可惜。

張可頤曾經是TVB的當紅花旦。（網上圖片）

昔日TVB四大花旦的郭可盈（左一）、蔡少芬（左二）和黎姿（右二）已成人母，只有張可頤（右一）仍然是單身。（張可頤微博：@张可颐maggie）

近日她接受傳媒訪問時自言，現時朋友、家人和同事都很齊整，所以即使是單身依然感到很快樂，亦對自己現時感情狀況感到相當滿意。她認為這個年代結婚與否沒有很大差別，相比起尋找一個男人，更想尋找一位與自己相近的靈魂伴侶，她過去曾經在微博發文寫到：「也許人長大了，需要的並不是一個異性，而是一個能溝通的靈魂 。」

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