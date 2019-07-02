【范冰冰李晨分手】分手三日密會食飯疑復合　網友：根本沒有分手

現年37歲的范冰冰與40歲男星李晨日前在微博宣布分手，正式結束四年情。當中二人並沒有交代分手原因，只是講到明大家退回朋友關係而已。沒想到在他們分手三日之後（6月30日），他們偷偷見面聚餐被影到，結束之後男方疑依依不捨揮手道別，搞到不少網友認為他們根本就從來無分手，這一切只是為冰冰復出鋪路而已。同時，冰冰的化妝師朋友就在微博公開同她的對話，親口還原早前盛傳的懷孕真相，原來只是一場誤會而已。

冰冰同李晨日前宣佈結束四年情。（視覺中國）

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冰冰雖然同李晨分手，二人正式分道揚鑣，不過其一舉一動仍廣受外界觸目。就在6月30日的時候，他們二人分別被內地媒體影到齊齊相約聚餐，不禁令人覺得其實情還在。從照片中所見，二人穿著輕便衣服分別戴著Cap帽同口罩，非常低調，雖然過程中二人沒有太多接觸，但就在用餐完畢之後，男方送冰冰上車離開，而李晨回眸揮手道別的眼神非常不捨似的，這一個畫面睇到網友覺得心酸之外，更似乎認為他們根本就是「假分手」。而所謂的分手只不過是為冰冰復出鋪路，相信不久的日子他們會宣佈復合，網友紛紛留言：「壓根兒就沒分手」﹑「在為復出做準備一切都是團隊操作」﹑「手段真的很高明」…總認為只是一場炒作戲而已。

冰冰同李晨分手後三日就見面，令不少覺得他們情還在。（羊又走丟了微博圖片）

另外，自他們分手之後外界就不斷盛傳分手原因主要是冰冰懷孕，但其小孩的生父並不是屬於李晨，而是有傳是內地富商南京德基董事長吳鐵軍，因為如才導致他們分手。事後冰冰雖然透過工作室發出聲明澄清，所謂的懷孕根本就只是謠傳一則，並會對失實謠言將依法追究。

因為這一則圖片，不禁令大家猜測冰冰懷孕。（愛爆料的小仙女微博圖片）

雖然冰冰已經講到明只是謠傳，但仍然有好多人相信。為了避免一傳十十傳百，冰冰的化妝師朋友卜柯文就在微博公開貼出幾則同冰冰的私下對話，為冰冰澄清。從貼文中所見，卜柯文一針見血直接問冰冰懷孕一事，而她就非常大方回答，原來只是一場誤會而已：「我已經胖到所有人都以為我懷孕了嗎？可我明明瘦了啊！我反省，我減肥，我不吃了！」原來只是肥食咗一場誤會。

冰冰親自回應懷孕一事。（卜柯文微博圖片）

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