【白色強人】網民指手術場面太血腥　道具心臟識跳好逼真！

TVB新劇《白色強人》憑藉強勁的演員陣容和精彩的劇情掀起話題，劇集節奏明快、手法專業也備受讚賞。其實TVB拍攝的醫療劇一直以來都質素不錯，有口皆碑，但新劇幾乎每集都有手術場面，而且逼真程度超高，不同於以往劇集中「點到即止」，新劇的血腥場面，可以說打破近年TVB劇集的尺度，可見幕後製作有幾認真！

全劇有超過100場手術場面，平均每集有4場。（劇照）

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新劇共25集，全劇大大小小的手術超過100場，即是平均每集有4場手術，成為有史以來最多手術場面的TVB醫療劇。以目前播出的劇集來看，手術場面都如實呈現在觀眾面前，並沒有刪減或「打格仔」，甚至有網民表示因為畫面太血腥而不敢看。雖然與美國、日本的醫療劇相比，劇中的血腥程度或者遠遠比不上，但以TVB的劇集來看，新劇的確投放了不少資源及心思，劇組做了大量準備，都是為了保證準確性，避免錯誤和疏忽。

劇組製作出來的人工心臟可以跳動，幾可亂真！（TVB YouTube影片截圖）

+ 6 + 5 + 4

劇中有不少開胸、換心的手術場面，為了呈現真實感，幕後製作都好認真。以開腦手術為例，觀眾可以見到道具人腦的細緻部分同血管分佈；而換心手術中的人工心臟也像真度極高，劇組花了很多時間製造出仔細的模型，前後改動了好幾次，裏面更特別設有一個機關，通電後會似心臟般跳動，幾可亂真！飾演心胸肺外科醫生的馮盈盈，就曾透露每天要同無限量的血漿豬心和豬肺搏鬥，但畢竟手術室環境封閉，所以拍攝時現場都會充斥着濃烈的味道。

而道具人腦都非常逼真，睇得一清二楚！（TVB YouTube影片截圖）

+ 4 + 3 + 2

一套好的醫療劇，除了要有醫學背景之外，劇中的情節和設定都要符合醫療常識。為此劇組特別邀請了專業醫護人員，在拍攝手術場面時從旁指導，演員的每一個動作、每一句對白都是經過醫生的認可。一眾演員在拍攝前要接受培訓，學習醫療知識。劇集在拍攝過程中更用上真實的醫療器材，其中一場開顱手術，劇組特別租用了一台從德國運來價值幾百萬港幣的儀器，更指是「全香港第二部」。

劇組特別邀請專業醫護人員在場指導，及時糾正演員的每一個動作、每一句對白。（TVB YouTube影片截圖）

這場在地盤做緊急開胸手術的戲份，一眾演員在密封環境裏拍了兩天，天氣熱還很大塵，令大家呼吸困難，充分感受到現實中真正戶外手術困難程度。（劇照）

劇集提及不少醫學名詞及手術步驟，一眾演員都下了不少苦功，飾演神經外科醫生的郭晉安，事前也看了不少影片學習：「原來人腦有好多唔同嘅症狀，嗰粒瘤生喺唔同位置，落刀嘅方法都唔同。我哋真係要落手落腳去做，邊一種嘅刀將嗰種癌細胞點攞走，我哋要睇好多片然後去學習。」而第一次做腦神經外科醫生的黃嘉樂，也獲益良多：「某一部分嘅手術原來有啲動作都要好大力，例如開顱蓋。」歷幾個月的拍攝，最後劇集將每場手術都完美展現在觀眾面前，大獲好評！

一眾演員在開拍前都要學習醫療知識。（TVB YouTube影片截圖）