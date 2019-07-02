何超蓮女神照由閨蜜操刀　姊妹互相了解：你總會拍到我最放鬆一面

賭王何鴻燊三房千金何超蓮身為最靚女千金，除了經常做善事回饋社會之外，亦經常在社交網站分享自己的私下點滴大派福利之餘，在Instagram坐擁55萬粉絲，號召力媲美一眾女星及網紅。

何超蓮最近苦練出腹肌。（何超蓮IG：@laurinda_ho）

在超蓮的IG中，有絕大部分照片都有一個叫做「奶茶影集」的hashtag，這批照片中有調皮的、性感的、自然的超蓮，原來這個能將超蓮各個面貌一一捕捉在鏡頭裏的，就是她的美女閨蜜攝影師「小奶茶」。

超蓮在IG有一批名叫「奶茶影集」的照片。（何超蓮IG：@laurinda_ho）

超蓮在「小奶茶」的鏡頭前盡顯小鳥依人模樣。（何超蓮IG：@laurinda_ho）

如果有留意開超蓮的IG，必定對「小奶茶」一點也不陌生，她經常陪伴超蓮周遊列國，曾經與她去過冰島、巴黎、倫敦、日本等地，並為她操刀拍攝超靚寫真照。在「小奶茶」的鏡頭下，超蓮總是會露出最真實的一面，展示出其他其他攝影師捕捉不到的面貌。

這張出水芙蓉照片就是出自「小奶茶」之手。（何超蓮IG：@laurinda_ho）

「小奶茶」是何超蓮的專用攝影師。（小奶茶IG：@laizas__）

超蓮過去多次大讚她的專屬攝影師總能拍到自己最放鬆最真實的一面：「真的很強都可以抓拍到這麼有氣質的瞬間，秘訣好像是攝影師要愛上被拍者，我的小奶茶好愛我哦，聽說要拍出好照片需要跟攝影師談戀愛，看得出來我的小奶茶很愛我吧！」

何超蓮只有在閨蜜面前才展現調皮一面。（何超蓮IG：@laurinda_ho）

超蓮和「小奶茶」感情超級好。（何超蓮IG：@laurinda_ho）

「小奶茶」是次超蓮IG的幕後功臣。（何超蓮IG：@laurinda_ho）

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