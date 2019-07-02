劉愷威神隱半年終露面　驚喜出席林夏薇32歲生日派對與七一晚會

劉愷威自從宣布與內地女星楊冪離婚後雖然甚少在鏡頭前露面，不過依然積極參加朋友聚會，可見友情在他心中甚有位置。日前他不但私下現身好友林夏薇的32歲生日派對，更在昨晚（2日） 與好友林夏薇與胡定欣齊齊出席回歸晚會，並演唱張國榮的經典作品《追》，似乎已經漸漸能走出離婚傷痛。

劉愷威與楊冪離婚後，於昨晚（2日）首度露面。（陳志嵐攝）

胡定欣在口琴聲之中獻唱《紅蝴蝶》。（陳志嵐攝）

壽星女林夏薇亦有出席。（陳志嵐攝）

劉愷威於周日（30日）參加林夏薇的生日會， 由於過去曾經被指與林夏薇的堂哥林峯「撞樣」，因此不少網民都以為合照中的就是林峯，知道確實是劉愷威之後紛紛表示大吃一驚。生日會除了邀請到特別嘉賓劉愷威之外，多位圈中好友亦有到場祝賀，包括胡定欣、蕭正楠、洪永城、林子善、黃祥興（黃長興）、敖嘉年、趙希洛以及鄧智偉等。胡定欣在IG上載生日會合照，更調侃蕭正楠搶了壽星女的位置：「究竟係邊個生日？阿蕭，你肯定自己無企錯位？」

林夏薇I日前開生日派對，多位圈中好友出席。（林夏薇IG：@rosinalam）

搶了壽星女位置的蕭正楠（左）和神隱半年的劉愷威（右）。（林夏薇IG：@rosinalam）

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