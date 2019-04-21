健身黑店挾苦主撳錢、「借財仔」繳費　消委會促冷靜期盡快立法

商經局早前就美容及健身服務合約設冷靜期作公眾諮詢，消委會總幹事黃鳳嫺今(21日)於商台節目表示，近年本港美容及健身業的不良營商手法越見猖獗，去年3,700宗投訴中，此兩類行業穩佔兩成，涉及的不良商戶會威迫利誘客人購買貴價療程及服務，其中健身中心銷售方法更已「變種」，不再要求碌卡「過數」，但會挾令消費者前往提款機取錢，及要求購買過萬元禮卷，交易變相不留痕跡。 她又提到，雖然不良營銷受《商品說明條例》監管，亦屬刑事，惟只能將不法分子繩之以法，但無從協助苦主討回經濟損失，不少人更因追討繁複，放棄循民事追討，她期望政府本年度內，將設立冷靜期的建議，提交立法會審議，及盡快立法，以保障消費者。

黃鳳嫺指，近年美容及健身服務的不良營商手法越見猖獗，消委會今月初便曾點名公開譴責4間健身中心。(資料圖片)

黃指，自2013年執行《商品說明條例》以來，見其成效，營商手法出現改善，惟獨美容院、建身不良營銷愈見猖獗，去年3,700多宗投訴中，涉及美容及健身服務投訴，分別佔310宗及約400宗，共佔投訴總數兩成。

催迫顧客購療程 最嚴重個案涉百萬元

她形容個案手法「離譜」，她指，不少美容院以低價吸引顧客上門享受服務，「哄咗上門之後，就疲勞轟炸」，店員繼而會催迫顧客購買高價療程，過程中或會自行提取信用卡繳款，類似情況屢見不鮮，她又指，涉及美容院的不良營銷手法，最嚴重個案達百萬元，事主老公發現後始向消委會投訴揭發事件。

推銷方式近年變種以填問卷「入手」

健身業亦見猖獗，黃指，3年前遭揭發不良營銷的加州健身中心（California Fitness）結業後，業內推銷方式開始變種，近一兩年來不斷有細舖開張，並集中於旺區街頭以問卷形式，向25歲以下年輕人「埋手」，「叫佢哋好心幫手填份問卷，之後會有返禮物送」，豈料步入健身院後，商戶原形畢露，指已簽合約，威迫苦主繳款，「要屢行合約精神，否則會告佢哋」。

手法由威迫碌卡變要求取出存款

以往「黑心」商戶會威迫客人碌卡，黃則指，現時健身中心則著職員陪同苦主前往提款機取錢，亦會要求客人以信用卡前往連鎖電器舖等，購買以萬元計的禮卷，亦有人要求消費者翌日再臨。

她指不少苦主受驚就範，亦有消費者不明白銀行運作，被商戶職員哄騙可「截單」取消合約，但需先取出存款供其保管，消費者不虞有詐墮入圈套，亦有受害者曾被脅令向財務公司借貸。她指，新手法毋須碌卡，可不留痕跡，亦變相口同鼻拗，「告都係難事」。她又指，消費者倘欲追討經濟損失，唯一辦法是循民事訴訟控告有關商戶，惟不少受害人都會因為成本太高，寧願當自己「買個教訓」，最終令事件不了了之。

黃認為，於這兩類不良營銷最嚴峻的行業中設冷靜期，「可以幫到社會」，她又指，業界亦需自律，以挽回行內聲譽。她又提到，其他行業如理髮業近期亦出現高壓式銷售情況，不排除日後可用附屬法例監管。

冷靜期需規定不容商戶拆單

被問到冷靜期日數不及外國？她則解釋，海外例子而言，美容業不設特定冷靜期，健身業則由3日至21日不等，亦有地區限定商戶可簽金額。她認為，本港冷靜期可設定為7日曆日，屬中間落墨方案，她又指，消委會建議​冷靜期適用於500元或以上交易，但對於政府方案(以3000元劃線)亦表接受，但她強調，需規定法例不容商戶拆單，以免衍生「法律罅」。