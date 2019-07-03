情侶為愛整容成翻版范冰冰、李晨卻照樣離婚　男方小三驚爆係男人

范冰冰上個月27日毫無預警地宣布與論婚論嫁的李晨分手，消息一出震驚外界。不過，回帶看看另一位酷似「范冰冰」的網紅何承熹，其婚姻感情也不順利，年前與她的「山寨李晨」老公余小泉婚變，女方更怒斥前夫偷食，而偷食對象居然還是男人！

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2016年，何承熹與余小泉結婚一年誕下一子，2018年她卻出面控訴余小泉欺騙她的感情，更氣憤地說：「我從不歧視同性戀，可恥的是偽裝隱瞞自己去欺騙女孩子，騙婚的行為是令人髮指的。」最後她更附上前夫與他男友的親密合照當證據。

何承熹更附上前夫余小泉與其男友的親密合照當證據（何承熹IG）

何承熹還怒斥，余小泉聯合男友打壓她，故意散布她不愛兒子的謠言，試圖爭取兒子的撫養權。不甘心被騙的她忍無可忍，才決定公開余小泉的惡行。不過余小泉則出面反控何承熹，表示她辱罵他家人，甚至動手打他姐姐。這些都是她自導自演的一場戲。

大陸網紅何承熹2016年參加內地選秀節目《超級女聲》，因為外表長得像范冰冰，讓許多觀眾印象深刻，就連老公余小泉也整成李晨，被網友封為「山寨版范冰冰跟李晨」。據悉，何承熹從15歲就開始整形，花了8年才整成范冰冰的模樣。當時余小泉婚前為了討何承熹歡心，還開了一間整型醫院，甚至自己也跟着整成李晨，在大陸網紅界相當知名。

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