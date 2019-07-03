【法證先鋒IV】湯洛雯火速完成重拍黃心穎戲份：我只想瞓番幾日！

黃心穎因偷食事件形象大插水而備受眾矢之的，不但令其主演的劇集《法證先鋒IV》無法於年尾以台慶劇播出，被逼延期到2020年1月才能播出，其戲份亦全被刪走，由湯洛雯（靚湯）頂上兼重拍。靚湯為了連戲，除了必須喪減10磅之餘，更要在天時暑熱之下穿冬天衫補拍，經過一個月來連日拍攝後，靚湯終於在周二（2日）殺青。

靚湯重拍所有黃心穎的戲份，壓力甚大。（視覺中國）

靚湯昨晚完成所有戲份後，在Instagram分享一張《法證先鋒IV》的台灣拍攝場口劇本的照片，並寫下煞科感言：「我全套劇煞科了！我想我這輩子也不會忘記在這套劇入面學到的東西，一個月的密集訓練，短期內逼自己整個人去進步，雖然過程其實真的是蠻辛苦，但有人跟我說成功需苦幹，我希望整套劇台前幕後的努力，將來大家可以感受得到，感謝大家的努力！」

靚湯昨晚（2日）正式完成全劇拍攝，並在IG寫下感言。（湯洛雯IG：@roxannetong）

靚湯笑言能調理好自己身體，成為「Fit湯」！（湯洛雯IG：@roxannetong）

靚湯入行首次密集拍劇：對我嚟講挑戰好大！



她今日（3日）下午回覆《香港01》，表示在《法證先鋒IV》的經驗非常寶貴：「殺咗青當然一身鬆晒，因為今個月真係每一日都不停補戲，從來都未試過咁密集去拍一套劇，而且要喺咁短時間內投入角色，對我嚟講個挑戰真係好大。拍嗰時係好大壓力，但係拍完之後發覺，自己一個月內成長咗，我覺得冇一啲真正嘅上堂方法可以比呢個經驗更加work，所以真係好似上咗好寶貴嘅一課咁。 」

雖然聽得出靚湯心情興奮， 不過依然能從聲線中感受到她的疲累：「我依家只係想好好咁喺屋企瞓幾日覺，哈哈，過幾日都有工作，但都希望可以趁呢段時間調理番自己嘅身體狀況，Keep番Fit，希望大家可以見到『Fit湯』！」

她坦言參與《法證先鋒IV》就像上了寶貴的一課。（陳順禎攝）

演出劇集接連抽起 靚湯以平常心面對

靚湯主演的《丫鬟大聯盟》亦因為受女主角黃心穎的拖累，導致已完成拍攝的作品極有可能成為倉底貨，更有傳《機場特警》亦因最近警民關係緊張而被抽起，需延後播出。

雖然兩套參演劇集都可能播映遙遙無期，但靚湯可謂是「塞翁失馬，焉知非福」，得到出演重頭劇《法證先鋒IV》的機會，她亦對此保持樂觀心態：「其實我哋演員拍完都真係要等公司安排出唔出街，或者幾時出街，所以我一向都冇特別去理。如果我拍咗套劇出嚟，真係要遲啲先出到街，好似之前《婚姻合伙人》咁，我哋都等咗年幾兩年先出到街，其實都冇咩所謂嘅！但係今次可以參與《法證先鋒IV》，對我嚟講真係好寶貴嘅一課，係好開心嘅！」

《法證先鋒IV》由（左起）譚俊彥、陳煒、湯洛雯及黃浩然主演。（陳順禎攝）