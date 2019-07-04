陳展鵬單文柔為愛女舉辦公主風百日宴　一家三口全家福幸福滿瀉

陳展鵬與太太單文柔（Phoebe）於去年10月結婚後，今年4月愛女「小豬比」（Quinta）出世，一家三口幸福美滿。不經不覺囡囡已經差不多三個月大，早前舉辦了百日宴，多位圈中好友如袁偉豪、黎諾懿、張寶兒等都有到場慶祝，而出世後從未露過面的「小豬比」更在當日揭開廬山真面目，可愛趣緻的面貌令人愛不釋手！

展鵬和Phoebe的愛情結晶品「小豬比」於4月出世。（單文柔IG：@smyphoebe）

「小豬比」的樣貌一直都相當神秘。（單文柔IG：@smyphoebe）

展鵬今日（4日）在Instagram分享百日宴當日的數張原圖美照，當然不少得一家三口的溫馨家庭照，他寫道：「合家100日照，感謝大家祝福。」囡囡「小豬比」身為當日的主角，很努力望住鏡頭擺出甜美笑容，不過多次被大人爭相抱着合照集郵後，她最後體力不繼，在爸爸的懷中熟睡。

「小豬比」對住鏡頭露出笑容。（陳展鵬IG：@rucochan）

「小豬比」在陳展鵬懷中睡着覺。（單文柔IG：@smyphoebe）

展鵬和Phoebe第一次做爸爸媽媽，不惜大手筆在能俯瞰整個維港的意大利餐廳舉辦囡囡的百日宴，更在場地佈置滿氣球和以乾花造成的巨型字母「Q」，夢幻公主風很符合Phoebe的一顆少女心。食物方面，他們更悉心訂造了兩個巨型的熊啤啤翻糖蛋糕、多個卡通動物造型的cupcake，以及蝴蝶酥和曲奇餅等，可見二人非常重視囡囡，以後亦一定會將她當成公主一樣愛錫。

百日宴的佈置行少女公主風。（陳展鵬IG：@rucochan）

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