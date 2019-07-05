「Bagel美女」全烋星再公開減肥法　秘密竟然係要戒食某顏色食物

前Secret成員全烋星(前名孝盛)有着天使臉孔及魔鬼身材，又被稱為「Bagel美女」。可是她的好身材其實並不是天生，而是靠着後天的努力，慢慢鍛鍊而來。近日全烋星接受韓國雜誌《TEN Star》的訪問時，再分享她的瘦身秘訣，原來只需戒食一個顏色的食物？

初出道時，身高158厘米左右的全烋星算是「有肉地」的身形，她聲稱最高體重曾達53公斤。雖體重不算超標，但由於全烋星上圍屬豐滿，所以視覺上顯得臃腫。慢慢瘦身成功後，更突顯全烋星的魔鬼身材外，大眾也非常好奇她的減肥大法。近日全烋星接受《TEN Star》訪問時，她再分享一個有效的瘦身法，就是「白色食物戒食法」。

全烋星出道初期仍帶點嬰兒肥，靠控制飲食及運動逐步瘦下來。（Naver）

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瘦身成功的全烋星，是韓國「Bagel美女」的代表。（IG/@superstar_jhs）

按圖即了解「白色食物戒食法」：

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全烋星之前也曾公開過她一日三餐的餐單，不論早午晚三餐，她都只會進食一條香蕉、兩隻烚雞蛋及一杯豆奶，把一天的卡路里攝取量維持在1100卡左右。當時全烋星堅持了同款餐單一年，成功減重5公斤。除此之外，全烋星一對「肉肉腿」可說是她初出道的致命傷之一，因此她會特別注重下身的運動。全烋星分享她坐着的時候，會在大腿間夾着約5厘米厚的書本，直至大腿感到痠軟，一個月後便能搣甩一對大象腿。

全烋星最近到峇里島拍攝，大曬Fit到不得了的好身材。（IG/@superstar_jhs）