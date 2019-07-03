Somi為出道減重10公斤但食物不離手　一次飲3杯台飲自打嘴巴？

韓國限定女團I.O.I出身的Somi，上月以Solo歌手身份再出道，並推出新歌《Birthday》獲得不錯的反應。她更為Dingo拍攝真人騷，分享最真實的日常生活。最中一幕Somi講到她為了出道，一下子減了10公斤，但她卻一次過在節目中「表演」連續飲三杯飲品自打嘴巴。

官方身高169厘米的Somi，是一名混血兒，因此天生就有一副驕人的身材惹粉絲羨慕。就連她自己也在節目中講到，Somi最出名的就是「Body」，但相信粉絲從來都沒有想過，原來她為了出道足足減重了10公斤。Somi講到：「我曾經重到58至59公斤，所以很辛苦的減了10公斤，現在體重大概維持在48至49公斤左右。」她更表示只是遺傳了爸爸的小臉，所以粉絲看不出來。

I.O.I出道時，搜尋Somi的話，下一個關鍵字必定會出現「Body」。（mydaily）

「Body」Somi名不虛傳！

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Somi口說減肥，可是竟一下子喝了三杯台式飲品。（dingo music截圖）

Somi「吃放」：

+ 6 + 5 + 4

不過從節目中可見，Somi一直食物不離手，為了吃零食又躲在廚櫃後面。Somi與造型師朋友見面時，她更一次過喝了三杯台式飲品，完全不像是一位正在減肥的女偶像。Somi更講到：「本來我會加兩個Topping（配料），今日只加了一個，果然不太滿足。」造型師更大爆Somi與職員吃飯時，一個人清光一盤沙津，非常「擦得」！鏡頭前Somi食物不離手，可是背後她當然非常用心做運動健身，加上密集的舞蹈練習，才能保持她完美的身段。

不過Somi當然非常努力做運動，才有資格在鏡頭前食過不停。（dingo music截圖）