程美段Kiwi揚言減幕前性感　經歷「追糧事件」後：而家會揀Job

昨日（7/7）有商場舉辦品牌泳衣展，同時亦邀請到林秀怡、洛兒Lokyii、程美段（Kiwi）、鍾晴4位「網民新歡」為泳衣品牌擔任模特兒，展示最新一季的泳衣。此次節目更吸引到過百位「龍友」到場「霸位」影相。

4位「女神」出場，吸引了很多人觀類節目。（陳志嵐攝）

程美段（Kiwi）接受《香港01》記者訪問時表示近日忙於拍攝廣告：「係同Bosco拍嘅，不過未出街就未講得係咩住，同埋都拍緊煮食節目，同煮嘢食真係好有緣。」眾所周知，程美段這個名字因與網台老闆杜汶澤之間的「追糧事件」而爆紅，她更一個默默無名的藝人，搖身一變成為網上熱門人物。她更透露，現時已不會再隨意接洽工作，所有事都已交由經理人公司負責：「而家已經會揀Job，未必全部係自己揀，經理人會幫我篩選。」

程美段（Kiwi）總能成為網民討論焦點。（陳志嵐攝）

她更表示，有意為自己改變形象：「嚟緊想減少性感。（點解會接呢個泳衣騷？）呢個都係公司幫我安排，同埋呢個騷畀人感覺都好健康，唔係賣弄性感。」她同時也說，在接受工作前曾篩選過泳衣款式。「睇過揀過先，覺得啲泳衣陽光、健康先接個Job。」即是會減少以前動漫節或萬聖節時的打扮？「呢啲嘢唔可以多㗎嘛，如果日日都有，大家都睇到厭啦。」

程美段（Kiwi）今日的衣著很突出。（陳志嵐攝）

問及第一次行泳衣騷的心情，她回答說：「好緊張，因為我不嬲對自己身形冇乜自信。當然做嘢嘅時候要表現得好自信。我覺得我相比起其他女仔，會多肉啲，冇咁美感。（仲係唔滿意自己身材？）女仔梗係想越瘦越好。（想不想自己再多啲身形『曲線』？）我唔想吖，我想瘦返啲。我覺得我唔需要再豐滿，反而想有返線條，有肌肉好Firm咁。」