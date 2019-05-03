TWICE Sana被鬧後首現身音樂節目　聽粉絲打氣台上強忍淚水

韓國女團TWICE的日本成員Sana早前因在組合IG上，用日文貼出有關告別平成時代的文章，而遭到不少韓國網民批評。事件過去幾天，Sana前天（1日）首次在發生風波後現身音樂節目，躲在成員後面低頭強忍淚水的模樣，令粉絲非常心痛。

TWICE日前出演《Show Champion》宣傳新歌《FANCY》，其中一段訪問影片中可見，站在後排的Sana幾乎都一直低着頭，與平日節目上活潑開朗的她截然不同。見到Sana幾次忍着淚水，強顏歡笑的樣子，令粉絲心痛不已。當天在現場有份參與的其中一名粉絲，事後在網上分享講到：「錄製前有人喊『Sana加油』，Sana聽見後背過去開始掉眼淚，然後（粉絲）又喊了『Sana加油』，Sana就直接哭出聲，被成員扶下去了，然後定延說『噓』示意她不要再哭了。」雖然都為Sana打氣，可見她仍未能走出網民的反對聲音。

TWICE現身音樂節目，Sana（左三）忍着淚水的模樣令粉絲非常心痛。（影片截圖）

有粉絲在網上分享後記，講到Sana的確有在現場落淚。（網上圖片）

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見到Sana的表現，粉絲固然心痛到不得了，大家都紛紛在影片下留言，為偶像打氣，希望她能盡快走出事件。TWICE近日忙於打歌，官方繼續釋出大量幕後花絮照，向粉絲大派福利。繼早前專輯封面拍攝外，這次就到粉絲更好奇的MV拍攝現場。9位成員在不同的佈景下拍照，又要赤腳在水中跳舞，又要瞓身在波波池之中，為了MV真的出盡法寶。

雖然子瑜只是站在藍幕前，可是也像在拍畫報一樣唯美。（網上圖片）

TWICE《FANCY》MV花絮照：