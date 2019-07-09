【白色強人．劇透】馬國明苦勸李佳芯做手術：希望你將個心交畀我

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《白色強人》上回劇情講到，Hugo（韋家雄飾）太太（周寶霖飾）情況反覆，他最終忍痛決定為腦幹死亡的太太拔喉。明成北醫院要同時為三位病人進行器官移植的聯合手術，唐明（馬國明飾）讓拋下手術刀已久的Dr.Lui（姜大衛飾）參與，眾人對唐明的決定感到驚訝……

Hugo（韋家雄飾）的太太被宣告腦幹死亡。（電視截圖）

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Dr.Lui（姜大衛飾）已經好耐冇做過手術。（劇照）

以下內容有劇透，逃生門在此：

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最新一集講到，唐明、Kennis（李佳芯飾）及Dr.Lui等合力進行器官移植的聯合手術，阿Yan（張曦雯飾）擔心爸爸Dr.Lui體力不濟，幸好Dr.Lui順利完成手術。另一邊廂，Kennis在替病人做手術期間突然病發，要急召唐明幫手。Kennis證實心臟腫瘤復發，唐明自薦為她主診，更勸她接受治療，講道：「希望你將個心交畀我。」

Kennis（李佳芯飾）在做手術期間突然病發。

唐明（馬國明飾）勸Kennis做手術。（劇照）

此外，醫改計劃需要人投資，但投資者希望裁減醫院裏開支最大的部門，即是明成北急症室，否則不會注資醫改方案。YT（郭晉安飾）從Patrick（黃嘉樂飾）口中得知立法會政黨主席林生（陳榮峻飾）提議廢除明成北急症室一事，氣極向衛生局副局長游國棟（鄭子誠飾）施壓煞停醫改方案，游局長亦威脅要拉YT落馬，兩人不歡而散。此時，醫發局主席Martin（張達倫飾）將一份關於游局長的醜聞黑材料交予康橋（朱智賢飾），YT與康橋決定放手一博……

YT同游局長（鄭子誠飾）因為醫改方案意見不合而反面。

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