Super Junior強仁官非醜聞纏身　IG宣布退隊：其他成員不該承受！

韓國男團Super Junior成員強仁出道近14年，多次官非纏身，包括兩度醉酒駕駛肇事逃逸，捲入夜店打鬥事件，以及被指毆打女友等，引起E.L.F（Super Junior粉絲）強烈不滿，數度要求強仁退團。今日（11/7），強仁透過Instagram宣布退出Super Junior。

強仁多年來官非醜聞纏身，最終於今日宣布退出Super Junior。（視覺中國）

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以下是強仁聲明全文：

大家好，我是強仁。 真的很久沒向大家傳達消息了。

因為不是好消息，心情很沉重，但是苦惱過後，還是發表了文章。

我現在要放下長期在一起的「Super Junior」這個名字。

我總是對成員們感到抱歉。

雖然我一直認為應該要盡早立定決心。

對一直支持着不爭氣的我的各位和公司家人們，實在無法輕易鼓起勇氣。

無論如何任何事情都不能由我獨自決定

但是因為我的問題，看到不該承受的成員也承受（責任），我做了不能再推遲的決定。

最重要的是對14年來無論何時都給予我過多愛的E.L.F致歉。

雖然晚了很多，但是放下Super Junior這個名字，我在獨自行走的路途上，會時刻銘記著愧疚和感激。

非常感謝一直關心我的成員們和公司家人。

我會一直支持Super Junior乘勝長驅。

謝謝大家。

強仁在Instagram發表聲明，對一直以來支持自己的成員、粉絲和公司同事致歉。（IG/@kanginnim）