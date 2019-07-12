《怪奇物語》第3季神還原80年代經典！　細數劇未播已爆紅5大原因

Netflix推出的神劇《怪奇物語》在近期終於推出第3季，這季的精采程度竟讓不少網友一夜追完！

跟小編一樣是美劇迷的話不能不知道這部在Netflix熱播已久的劇集《怪奇物語》（Stranger Things）。在去年第2季播完後，讓劇迷敲碗已久的第3季終於在這個月推出，好看程度讓一堆瘋狂粉絲一夜追完整季！Netflix 更宣布，在《怪奇物語3》上線的4天之內，全球就有4070萬個帳號觀賞過，打破Netflix有史以來任何一個劇集或是電影的上線4天觀賞紀錄。而《怪奇物語》究竟是一部怎樣的神劇呢？今天小編帶你迅速了解！

《怪奇物語3》的大反派「The Mind Flayer」。（《怪奇物語3》劇照）

以下內容含《怪奇物語3》劇透

這部劇集設定的時間點在80年代，舞台背景設定在看似無聊、無害的小鎮，但他們不知道，小鎮內正有一股黑暗力量正在醞釀。隱藏在鎮內的機密實驗室開啟了通往了異世界的通道，釋放了怪物來到小鎮肆虐，而實驗室出生的超能力女孩Eleven成為了這整個事件的重要人物，而她也與主角Will的失蹤事件息息相關。

即睇《怪奇物語3》5大爆紅原因▼▼▼

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總結《怪奇物語》這部神劇就是囊括：超能力、神秘、政府陰謀、邪惡怪物、小鎮、80復古……等元素交織而成的故事，裏面充滿着感人親情、青春期的成長、神秘解謎等劇情，都等着你一起挖掘。

重溫首兩季《怪奇物語》精彩場面▼▼▼

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