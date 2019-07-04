煲《怪奇物語3》前必須知道的6件事！大反派Mind Flayer仲未死？

Netflix人氣劇《怪奇物語》（Stranger Things）第三季將自7月4日起，帶領觀眾們再次回到美國印地安納州的Hawkins小鎮。這一次時間來到了1985年的暑假，孩子們也準備好要一起到鎮上新開幕的購物中心逛逛，但更多的怪物正潛伏在黑暗之中……

本季的詳細劇情尚待逐步公開，但劇集的創作者Duffer Brothers日前曾向外媒《Entertainment Weekly》透露，全新一季的劇情將與「改變」有關，因此我們或許有機會，在全新故事中看到關於青春期、成長的痛苦，以及更多駭人的異次元怪物。

Duffer Brothers與飾演「Joyce」的Winona Ryder。（《怪奇物語》花絮）

為了迎接《怪奇物語》第三季正式上線，《Entertainment Weekly》特別為粉絲統整了許多角色們以及怪物在第二季結局所留下的伏筆，你準備好要一探究竟了嗎？

《怪奇物語》伏筆解析：Mind Flayer

第一季的怪物「Demogorgon」，與第二季出現的大反派「Mind Flayer」相比之下簡直是小巫見大巫。Dustin以桌遊《Dungeons and Dragons》的同名角色為其命名，這個神祕的巨大生物似乎掌控着「The Upside-Down」中其他生物的「蜂巢思維」（hive mind），也就是「Demogorgon」和四隻腳的亞種「Demo-Dogs」。

第二季故事中，Mind Flayer不斷蠱惑Will並成功入侵了他的身體，開始肆虐Hawkins小鎮。而在第二季的高潮中，Eleven使用她的力量將Mind Flayer封印在「The Upside-Down」的大門之內。然而，到了第二季的最後一個片段，仍然可以看到這個生物巨大又駭人的身影出現在「The Upside-Down」中的學校上方。

第二季的大反派「Mind Flayer」（《怪奇物語》劇照）

Eleven

在《怪奇物語》第二季中，我們看到由Millie Bobby Brown飾演的Eleven，踏上了一場屬於自己的探索之旅。

她在第二季開頭與Hopper住在一棟林間小屋中，對於Hopper的「保護」，Eleven必須得離群而居並與朋友分離，她感到非常不高興。但在與Hopper爭執過後，Eleven發現Hopper其實正暗中尋找着她的親生母親：Terry，並也找出了自己真正的名字：Jane。她開始試着利用自己的能力尋找失聯的母親，也成功找到了她，不過在利用能力探視了母親的記憶之後，Eleven發現世上其實還有着其他像她一樣擁有神祕力量的孩子，Eleven便開始尋找他們。

「警長」David Harbour與「Eleven」Millie Bobby Brown戲外亦情同父女。（《怪奇物語》劇照）

之後，她在芝加哥找到了一群擁有特殊能力的孩子們──他們正四處尋找曾對他們進行各種實驗的科學家並展開報復。Eleven決定暫時與他們一同行動，並得知在第一季片尾遭到Demogorgon攻擊的反派「父親」Brenner博士其實還活着。正當Eleven打算要新夥伴踏上旅程時，她突然看到了一個幻象，發現自己在Hawkins小鎮的朋友們遇上危險，因此決定回去與他們並肩作戰。最後，Eleven回到了Mike和朋友們的身邊，與他們一同對抗Mind Flayer，並且徹底關上了前往The Upside-Down的大門。

在該季的最後一個片段中，Eleven參與了學校的雪球舞會，而他們在這部劇集中維持已久的曖昧關係也有了最新的進展，她與Mike也在這場舞會中初次接吻；第三季劇集中兩人的關係是否會有甚麼變化，值得關注。

Eleven與Mike也在這場舞會中初次接吻。（《怪奇物語》劇照）

Dustin、Will、Lucas和Mike

詭異的怪物和成長賀爾蒙在《怪奇物語》第二季不斷侵擾着孩子們。Dustin和Lucas為了新搬來的女孩Max爭風呷醋，但最終由Lucas勝出，而Max最後也在雪球舞會上輕吻了Lucas。Dustin找到了一隻怪異的蛞蝓，並將其命名為D’Artagnan，簡稱「Dart」。但他們最後發現Dart其實是Demogorgon的幼蟲，而且還吃了Dustin家養的貓，最後在Eleven關上了The Upside Down的大門時死亡。

當Eleven於第一季最後消失後，Mike從未放棄聯繫她；而Eleven也在第二季中不斷試着透過自己的能力與Mike聯繫，兩人最終在第二季的後段重逢，Mike也終於能信守承諾，帶她參加舞會。

另一方面，倒楣的Will也沒辦法閒下來。第一季迷失在The Upside Down的他已經夠悽慘了，到了第二季還慘遭Mind Flayer附身。然而，這個附身是雙向的，Will也因此找出Mind Flayer的弱點：高溫。Will的母親、哥哥以及Nancy最後也成功地將這個生物「燒」出Will的身體。最終孩子們也成功聯手，擊敗了怪物，Steve也幫助他們燒掉蔓延在城鎮地下遭Mind Flayer佔據的通道系統，並讓Eleven能夠徹底關上大門。

「Dart」其實是Demogorgon的幼蟲。（《怪奇物語》劇照）

Nancy、Jonathan和Steve

Nancy和Jonathan隨着故事發展越走越近，更一同調查Hawkins小鎮背後的祕密。他們的旅程帶領他們來到一座實驗室，卻發現他們被實驗室的新負責人：Owens博士困在偵訊室中。Nancy偷偷錄下了Owens博士親口承認該實驗室不但造成Barb死亡，更引發鎮上一些怪事的口供後，兩人便開始尋找Barb父母雇來調查女兒失蹤真相的調查者，將調查內容「整理」過後由其交給報社，希望能順利得到大眾的關注。

該季後段，Jonathan、Nancy和Joyce也一同驅逐了附在Will身上的Mind Flayer。而在學校舞會上，Nancy與孤單的Dustin共舞希望能藉此鼓勵他，並給他一些意見，而Jonathan則在一旁幫別人拍照。

而關於Steve，在與Nancy之間的互動不再那麼火熱之後，他開始與鎮上孩子打成一片，常常負責尋找他們的動向並且保護他們，偶爾也會給他們一些關鍵意見。其中，他與Dustin在該季中成為好友，第二季結尾時，Steve也開車載Dustin前往雪球舞會現場，目送Nancy走進學校後便驅車離去。

Nancy與Jonathan。（《怪奇物語》劇照）

Hopper、Joyce和Bob

聚焦在孩子們身上的劇集《怪奇物語》，但當中的大人們過的似乎也不是挺好。由於The Upside Down似乎還不打算放過Will，Joyce在第二季中再次為她兒子的安全與健康奮戰，幸好她身邊的人沒有把她當成瘋子；同樣在第二季的故事中，Joyce也與RadioShack的經理Bob互動曖昧。

當Mind Flayer佔據Will身體後，Joyce、Bob和Hopper便把他帶到Owens博士的實驗室進行治療。不幸的是，Mind Flayer透過Will放出了一群Demo-Dogs，在該季最令人緊張的片段之一，便是當實驗室突然斷電時，Bob自願前往修理但Demo-Dogs卻潛伏在附近！他成功讓所有人脫逃，但自己卻因此喪命；而Jonathan與Nancy協助將暗影生物從Will體內逼退之後，觀眾能在該季最後，雪球舞會之外看到難過的Joyce，而Hopper則在一旁安慰她。

Bob成功讓所有人脫逃，但自己卻因此喪命。（《怪奇物語》劇照）

Hopper警長在《怪奇物語》第二季開頭收留了Eleven，也成為她暫時的父親。雖然兩人常常不合，但他們其實都非常在乎着彼此。當城鎮四處出現南瓜腐爛的怪象時，他發現Hawkins小鎮底下潛藏Mind Flayer的迷宮，並將解決問題視為己任。他被困在迷宮中，最終被Joyce和Bob救了出來；在實驗室遇上危險致命的遭遇後，Hopper和Eleven聯手將The Upside Down的大門給關了起來。

在Owens博士的協助下，Hopper也正式收養了Eleven，而收養證書上，Eleven除了成為Hopper的養女之外，也獲得了新的名字：Jane Hopper。

Hopper也正式收養了Eleven。（《怪奇物語》劇照）

Billy和Max

Max和她的繼兄Billy，是第二季才從加州搬到Hawkins小鎮的新居民。有着冒險精神的滑板好手Max，花了許多時間才在團體中找到屬於自己的位置，同時還得面對繼兄的霸凌以及Lucas和Dustin為她爭風吃醋的複雜人際關係。在第二季的結尾，Max與孩子一同對抗Demo-Dogs及Demogorgon，而Billy攻擊Steve時，她也勇敢起身打昏了Billy，最後與Lucas一同參加舞會，並首次親吻了彼此。

另一方面，Billy在第二季故事中，大多數的時間都在城鎮中四處惹事，並騷擾繼妹及他的勁敵Steve，他非常不滿Max與Lucas之間的關係。到了該季尾聲更是嚴重，當時他的父親及繼母回家發現Max不見了，在與父親大吵一架之後，Billy被迫外出尋找Max的下落。當他終於找到Max之後，竟徹底失控，並和Steve爆發激烈爭執，最終Max使用她在實驗室找到的鎮定劑弄昏了Billy。

「Max」是第二季才加入的新角色。（《怪奇物語》劇照）

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