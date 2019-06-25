【怪奇物語】S3出現更恐怖怪物迫角色成長！奧瑪花曼囡囡加盟助陣

Netflix最風靡世界的旗艦招牌大劇《怪奇物語》（Stranger Things），今年7月4日第3季將全球同步推出。在最新預告片中，只見雖然小鎮上有充滿歡樂的夏日慶典，卻隱藏前所未見、更具威脅性與恐怖力量的怪物。上一季的結局，由米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）扮演的超能力少女Eleven將巨大怪物封印進顛倒世界，原本以為鎮上應該從此平安無事，可惜一年後最令人害怕的夢魘將再度降臨…

米莉芭比布朗因主演《怪奇物語》在歐美娛樂圈大紅，之前還在《哥斯拉II：王者巨獸》（Godzilla: King of Monsters）飾演主角。由於Eleven擁有極不尋常的身世，不像一般的青少年，在前兩季裡都是憂傷、愁苦的表情居多，第3季她總算有了享受青春歡樂的一面，服裝造型也更亮麗、回復一般少女的風格。第3季主景在小鎮上新開設的購物中心，讓整體的明亮、熱鬧氣氛較前兩季大幅提升，編導更有機會藉此放進更多1980年代的流行文化元素，保證讓經歷過那時代的觀眾大呼過癮。

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然而歡樂的背後，卻有極大的危機潛伏，除了恐怖怪物威脅外，小鎮也有新的危險侵入，和前兩季相比，格局拉得更大，主角們各自也有不同的新變化，在性格上都有新的成長，是第3季除了刺激特效外，另一值得期待的部分。在《紙牌屋》（House of Card）和一系列Marvel英雄影集陸續落幕後，《怪奇物語》堪稱Netflix目前的頭牌，有機會取代HBO《權力遊戲》（Game of Thrones）和AMC《陰屍路》（The Walking Dead），成為全球最Hit的奇幻劇集。雖然第3季還有兩周才推出，已讓不少觀眾感到期待。

本季中新角色、有型又醒目的雪糕店女店員Robin，特別找來伊芬鶴基（Ethan Hawke）與奧瑪花曼（Uma Thurman）的女兒瑪雅（Maya Hawke）扮演，頗為搶眼，而瑪雅的父親伊芬鶴基與《怪奇物語》主角之一的雲露娜維達（Winona Ryder）曾經合作過文青電影的經典《不朽真情》（Reality Bites），讓瑪雅這個選角選擇顯得更有趣。

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