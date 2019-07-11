徐若瑄15歲繼女勁有仙氣　網民讚：母女長得很像！

徐若瑄一家五口好幸福。（IG圖片 / vivianhsu.ironv）

「做人阿媽甚艱難」，相信有小朋友的母親都會十分認同，更何況做人繼母，就更是難上加難。不過，台灣知名女星徐若瑄（Vivian）在2014年嫁給新加坡富商李雲峰後，就與兩名繼女同住，2015年更誕下了囝囝Dalton（李V寶）。雖然，育有兩女一子的她，常常被外界指摘，因為只分享與親生囝囝的合照，而忽略兩個囡囡，更被台灣網民罵是「惡後母」。

不少人都讚兩位囡囡與徐若瑄似樣。（IG圖片 / vivianhsu.ironv）

幸好，及後徐若瑄亦在IG上解釋道，其實是因為尊重兩名正踏入青春期的囡囡，才沒有分享太多關於她們的照片。其實婚後的徐若瑄生活十分美滿，一家五口亦會經常出遊旅行。今日（7月11日）Vivian就在IG上分享了一則與兩名囡囡的互動。「想起有一晩我語重心長的跟兩個寶貝女兒說我的婚紗會留給妳們穿⋯然後默默的眼框像被Wasabi嗆的⋯ 隔天女兒笑著說: V媽,妳昨晚喝醉了。(一個15、一個18，明明還早，我係咧～太早捨不得) 」常言道，酒後吐真言，看來徐若瑄與兩名繼女的感情的十分深厚。

2014年徐若瑄與老公李雲峰的婚紗照。（網上圖片）