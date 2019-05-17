【台北電影獎】徐若瑄、郭書瑤爭影后　鄭人碩封帝有望

台北電影節雙競賽單元今天揭曉入圍名單，其此入圍名單有別以往，從過去僅公布4大類共40部入選影片，調整為公布19個獎項的入圍名單；而台灣唯一針對國際新銳導演的長片競賽平台「國際新導演競賽」也曝光12部入選影片。由劉冠廷、孫可芳情侶黨揭曉名單。

最佳劇情長片 3天2夜／林浩溥、財團法人公共電視文化事業基金會 切小金家的旅館／良人行影業有限公司、華策影業(天津)有限公司、阿榮影業股份有限公司、香港商福斯傳媒有限公司台灣分公司、威像電影有限公司、麥加芬電影製作有限公司 老大人／興揚電影有限公司、喀什嘉映文化傳媒有限公司、海寧鐵幕真文化傳媒有限公司、中環國際娛樂事業股份有限公司 幸福城市／長龢有限公司、青島翰洺影業有限公司、滿滿額娛樂有限公司、高雄人、Ivanhoe Pictures, Inc. 寒單／想亮影藝股份有限公司、聚善美文創娛樂有限公司、東風沐電影工作室

最佳紀錄片 未來無恙／大照國際影像有限公司 你的臉／汯呄霖電影有限公司、財團法人公共電視文化事業基金會 前進／財團法人公共電視文化事業基金會 還有一些樹／蜂鳥影像有限公司 覆巢／鄭慧玲

最佳短片 冬日陽光／法國國立高等影像暨聲音職業學校 去年火車經過的時候／黃邦銓、Le Fresnoy 老人與狗／陳瀚恩、鮮浪潮電影節有限公司 春分兄弟／王傢軍 肇事者逃逸／鏡文學股份有限公司

最佳動畫片 可愛／鍾承旭 金魚／零壹影像有限公司 黃苦瓜／黃榮俊 當一個人／旋轉犀牛原創設計工作室 隱匿的方寸空間／黃志聰

最佳導演獎 何蔚庭／幸福城市 林冠慧／切小金家的旅館 洪伯豪／老大人 黃朝亮／寒單 蔡明亮／你的臉

《老大人》入圍最佳劇情長片、最佳導演獎、最佳編劇獎等11項大獎。（劇照）

《老大人》入圍台北電影獎11項大獎，點圖看更多劇照▼

+ 3 + 2

最佳編劇獎 林彣政／老大人 林冠慧／切小金家的旅館 林浩溥／3天2夜 徐譽庭、吳俊佑、李婉榕／傻傻愛你，傻傻愛我 黃朝亮、黃淑筠／寒單

最佳男主角獎 小戽斗／老大人 李鴻其／幸福城市 車保羅／老人與狗 喜翔／蚵豐村 鄭人碩／寒單

最佳女主角獎 李亦捷／野雀之詩 徐若瑄／人面魚 紅衣小女孩外傳 郭書瑤／傻傻愛你，傻傻愛我 黃采儀／情色小說 劉引商／帶媽媽出去玩

徐若瑄憑《人面魚：紅衣小女孩外傳》角逐最佳女主角獎。（劇照）

最佳男配角獎 李洺中／狂徒 林鶴軒／切小金家的旅館 高捷／幸福城市 喜翔／老大人 游安順／野雀之詩

最佳女配角獎 丁寧／幸福城市 小薰 黃瀞怡／寒單 陳淑芳／野雀之詩 陸弈靜／寒單 黃嘉千／老大人

小薰黃瀞怡憑《寒單》入圍最佳女配角獎。（劇照）

最佳新演員獎 王可元／情色小說 李夢苡樺／3天2夜 林鶴軒／切小金家的旅館 蔡嘉茵／大餓 謝章穎／幸福城市

最佳攝影獎 Jean Louis VIALARD(AFC)、孫紀明／幸福城市 王兆仲、Ian RYMSHA／寒單 周以文／老大人 陳克勤、陳志軒／狂徒 關本良、鄭智仁／比悲傷更悲傷的故事

最佳剪輯獎 張鍾元／你的臉 陳曉東／老大人 解孟儒／人面魚 紅衣小女孩外傳 鄭慧玲／覆巢 鄺志良／切小金家的旅館

最佳配樂獎 王榆鈞／野雀之詩 坂本龍一／你的臉 林強／去年火車經過的時候 陳建騏、羅恩妮／比悲傷更悲傷的故事 澎葉生／還有一些樹

最佳美術設計獎 李天爵、廖文鈴／老大人 郭布／切小金家的旅館 黃勻弦／當 一個人 廖晏舟、廖建安／幸福城市 霍達華／寒單

最佳造型設計獎 王郁文／大餓 李雨凡／老大人 杜汪穎／紐約深夜之亞洲人之秘密生活 高佳霖、萬芷蓉／寒單 陳漪／切小金家的旅館

最佳聲音設計獎 杜篤之、江宜真／寒單 杜篤之、江連真／幸福城市 陳金煒、Carlos RODRIGUEZ／當 一個人 黃年永／還有一些樹 蔡瀚陞、好多聲音、鍾勝鈞／老大人

最佳視覺效果獎 李昭樺、葉仁豪／人面魚 紅衣小女孩外傳 郭家宥、何彥儀、楊喻憲、黃翰麒／寒單 黃邦銓／去年火車經過的時候 夢想動畫／狂徒 嚴振欽／切小金家的旅館

最佳藝術貢獻獎 動作設計：洪昰顥／狂徒 特效化妝：蕭百宸、劉顯嘉／人面魚 紅衣小女孩外傳

「國際新導演競賽入選名單」 「性不性不由你」 「清晨天空無限藍」、「厭世女傭日記」、「大餓」、「我們與愛的距離」、「邊境幻夢」、「成為野獸的我們」、「世外之子」、「丹麥之子」、「蘿莉破壞王」、「欲望公路」、「野雀之詩」

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