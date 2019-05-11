當了母親的徐若瑄，演出題材也與年輕時大不相同。她和曾獲得國家文藝獎、金馬獎特別貢獻獎的資深剪接大師廖慶松合力監製新片「孤味」，由導演許承傑同名短片改編，卡司陣容堅強，除了她扮演2姊外，「全民阿嬤」陳淑芳飾演母親，金馬獎影后謝盈萱、金鐘女配角孫可芳分飾大姊和3妹，金馬最佳女配角丁寧也加入。由於劇本曾獲優良電影劇本特優獎，在編、演俱優情況下，觀眾將可期待一部最溫暖人心的感動好戲。

《孤味》描述陳淑芳飾演的單親媽媽，獨自撫養大姊謝盈萱、2姊徐若瑄與3妹孫可芳長大，卻在接到一通電話後，發現她不但得面對自己內心多年來的怨懟，也在處理和女兒們關係的過程中，出現了更多人生難題。

為迎接本週母親節的到來，大姊謝盈萱、2姊徐若瑄與3妹孫可芳齊聲祝福大家「母親節快樂！」徐若瑄更是感性發言：「自己是在當了母親後，才更了解自己的母親。」她一直有想要監製電影的念頭，苦於沒有遇到合適的題材，但第一次讀到《孤味》的劇本立刻深受感動，決定就是要把這個很女性的故事搬上大銀幕，她也以自身為人母的角度，將人生經驗貢獻在電影之中，希望能為《孤味》帶來不同世代母親的感覺。

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