GOT7王嘉爾Jackson與童年女神對視30秒　崩潰大叫：殺死我吧！

內地綜藝節目《拜託了冰箱第5季》早前播出第10集，請來毛不易和楊紫擔任嘉賓，才26歲的楊紫，其實是主持人GOT7王嘉爾Jackson一直提起的「童年女神」，這次能夠親身與女神在節目中見面，Jackson立即小粉絲上身，手舉橫額歡迎外害羞的表現也成為話題。

節目開始前，得知楊紫光臨做嘉賓，Jackson特別準備了「全心全意，紫因有你」的手幅，粉絲身份可謂「鐵證如山」。節目組為了Jackson準備驚喜，欺騙他要到熒光幕前歡迎嘉賓，可是一轉頭楊紫就已安坐在錄影棚內。雖然已是第二次與女神見面，但王嘉爾仍然害羞，不敢與對方對視外，更不時走到後方拍打佈景板，坐立不安的表現非常有趣。可是楊紫質疑自己是Jackson童年女神的說法，指他也曾講過喜歡啊Sa和張栢芝等藝人，但Jackson就以一句「不是一個Level」霸氣回應！

Jackson被發現準備手幅的表情相當有趣。（《拜託了冰箱》截圖）

楊紫就是Jackson口中，傳說中的「童年女神」。（《拜託了冰箱》截圖）

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Jackson承認楊紫是他的「初心偶像」，與女神單是見面就非常足夠。1992年出生的楊紫，其實只是比Jackson大兩歲，2004年因出演陸劇《家有兒女》而為人熟悉。剛好《家有兒女》就是陪伴Jackson童年每個暑假的劇集，他亦因此而把當時只有12歲的楊紫當成偶像。被問到會否想把偶像鎖在當時的年紀，他回答：「我甚麼都OK啊！」難得與女神見面，其他主持人起哄要兩人深情對望30秒，令害羞到不得了的Jackson大叫：「殺死我吧！」幾次嘗試後，二人依舊對望失敗，場面搞笑。

要兩人對望，對Jackson來說絕對是挑戰！（《拜託了冰箱》截圖）