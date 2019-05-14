王嘉爾Jackson撐老友何猷君求婚　見奚夢瑤Say Yes開心到叫

昨夜（13日）賭王何鴻燊的四房兒子何猷君（Mario），花盡心思成功向女友奚夢瑤求婚，引來中港台的關注。何猷君由佈置到邀請好友都親力親為，又即場唱《活着VIVA》哄女友開心，順利抱得美人歸。而作為Mario好朋友的王嘉爾Jackson，亦有到場見證，可見兩人間的好感情。

除了Jackson外，陳喬恩、何炅、謝娜、林允和陳學冬等人都有一同見證Mario和奚夢瑤的重要時刻，而王嘉爾更力撐兄弟，幫忙拍攝驚喜影片。何猷君在台上單膝下跪向女友求婚時，Jackson拿起手機錄下這一幕並上傳到個人IG上與粉絲分享。當奚夢瑤答應求婚後，Mario在台上說：「She said yes!」，台下的Jackson也高興到歡呼大叫。他更在IG寫上「You 2…too sweet」，祝福好友未來的生活幸福。

Jackson昨晚上傳影片，與粉絲分享這喜悅的時刻。（IG截圖/@ jacksonwang852g7）

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王嘉爾和何猷君在內地節目《王者出擊》，不時展現兩人的兄弟情而大受歡迎。不過兩人的好感情不只在節目上，私下亦不時相約去酒吧和看球賽等，何猷君也曾義氣相挺，客串出演Jackson《Different Game》的MV。去年GOT7在澳門舉辦演唱會，何猷君當然有現身支持，而當時奚夢瑤亦有同場合照。不少網民可能以為Jackson和Mario近年才開始熟絡，但有資深粉絲就講到，早在Jackson出道前仍是劍撃運動員時，兩人就已曾合過照。

Jackson和Marion老友鬼鬼，一個出力一個出腦，大受粉絲歡迎。（微博圖片/@何猷君MarionHo）