【奔跑吧】Jackson王嘉爾合體Lucas黃旭熙　同住沙田路程僅一分鐘

早在4月，已有不少GOT7 Jackon王嘉爾和NCT Lucas黃旭熙，一同拍攝內地綜藝節目《奔跑吧兄弟7》的照片在網上瘋傳。兩人有份錄製的一集，終於在昨天（31日）播出，他們合拍的表現獲觀眾大讚外，Jackson和Lucas在閒談期間更意外發現，二人曾經是路程相距不到一分鐘的鄰居？

Jackson和Lucas以韓國偶像身份在外地出道，可說是香港之光外，身在異地的兩人也講過想互相認識，所以粉絲一直都期待兩人有合作的機會。二人以「港普兄弟」亮相《奔跑吧兄弟7》，有趣的綜藝感、唔鹹唔淡的普通話和合拍的表現大受歡迎。閒談間，同樣沙田出身的兩人，發現大家之間原來有非常多共同點。例如二人都喜歡吃午餐肉和蛋炒飯，Jackson表示要必定要加鼓油，Lucas就立即點頭認同，其後兩人更講到曾一起在禾輋體育館（而不是字幕所說的「旺財體育館」）受訓。

兩人在《奔跑吧兄弟7》上分成一組，被稱為「港普兄弟」。（《奔跑吧兄弟7》截圖）

Jackson和Lucas在《奔跑吧兄弟7》的合拍表現：

+ 7 + 6 + 5

這對「沙田兄弟」之後直接廣東話和普通話夾雜，聊起出道前的生活，Jackson首先講到以前訓練完會買思樂冰，而且新城市廣場內的撈面店，以及好運中心也是兩人曾經常去地方。Jackson更講到：「我現在才知道，我小時候的環境，是跟Lucas住在同一個環境裡面，我們家的距離大概只有一分鐘。」兩人分別前後在韓國出道，兜兜轉轉後在中國節目上首次合作，就連Lucas都驚訝與Jackson奇妙的緣份！

兩人大講出道前在沙田區的往事，果然世界真的非常細。（《奔跑吧兄弟7》截圖）

Jackson和Lucas講從前在沙田的回憶：