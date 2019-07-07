【逃犯條例】彭羚罕有IG發聲撐港人：愛香港也得先愛惜生命！

已絕跡幕前多年的彭羚，今天（下午）在其個人IG帳戶發聲撐香港人：「前面的路是難行的，但出路一定不只一條，愛香港也得先愛惜生命。」（IG圖片 @casslamb）

反對「《逃犯條例》修訂」引發的激烈爭議，至今已持續逾一個月，由最初的港島大遊行，已漸漸演變成十八區抗爭，不少藝人亦先後就事件發聲，當中包括葉德嫻、何韻詩、「明哥」黃耀明等等。而曾經在2012年破例跟「明哥」於《Concert YY黃偉文作品展》站台獻唱《漩渦》等金曲、跟林海峰婚後已絕跡幕前的彭羚（Cass），今天（7/7）亦罕有在其個人Instagram發帖鼓勵香港人。



近年已鮮有公開露面的彭羚，大約兩個月前低調地開設個人instagram帳戶，平時多上載自己做運動，或者食物照片。不過Cass今天大約下午1時發的新帖，圖中見到木枱上有一座蠟燭，以及一碟砌成花朵圖案的茄子，圖片說明是這樣的：「前面的路是難行的，但出路一定不只一條。愛香港也得先愛惜生命。」此帖一出，迅即獲得不少人留言讚好，包括903 DJ Vani，更有網民說：「真正的香港天后，謝謝妳！」、「香港人既（嘅）天后！」、「好想聽你唱出心聲！」。