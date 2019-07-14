【十二傳說】血腥畫面令人不安隨時收投訴　林夏薇：擔心唔嚟！

蕭正楠（Edwin）與林夏薇今天（14日）出席TVB電視劇《十二傳說》的宣傳活動。這劇接緊接收視和口碑皆不俗的《白色強人》播出，《十二傳說》的主角Edwin指自己反而抱樂觀態度：「其實劇種唔一樣好難比較。我相信呢個時間播出係唔錯，因為大家考哂試，輕輕鬆鬆睇電視。」

問到會否和翠如一起看這套恐怖劇集？Edwin笑言：「有我在她便不會怕！」。（劉智源攝）

現場也有播出《十二傳說》的精華片段，片段中不乏驚嚇及血腥場面，對於很多習慣看TVB劇集的觀眾而言，或會接受不了，會否擔心有觀眾投訴呢？林夏薇直言擔心不了：「因為我哋呢套劇係根據都市傳說去寫，我覺得好多傳說大家都聽過，但內容有幾豐富呢？希望大家去留意，呢套電視劇係值得期待。」

薇薇非常感激翠如在社交網站幫手宣傳《十二傳說》（劉智源攝）

網友現身反無綫 阿蕭：最緊要係安全第一！

提到今天馬國明出席商場活動時遭到多名示威者在現場抗議TVB新聞部近期的偏頗報導，令到馬國明在活動中逗留5分鐘做由警察護送離開。二人也是TVB客戶深受歡迎的藝人，難免會發生這類型情況在他們身上發生，Edwin說：「希望TVB藝人朋友或者到場宣洩情緒嘅朋友要安全第一，而會唔會影響到我都唔係我控制到，做好自己啦！」

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